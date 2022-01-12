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戴耳機站月台邊 華女險遭推鐵軌

記者顏潔恩／紐約報導
該名非洲裔男子幾次在空中揮舞著雙手，看起來就像是要把人給推下鐵軌，非常可怕。(林麥克提供)
該名非洲裔男子幾次在空中揮舞著雙手，看起來就像是要把人給推下鐵軌，非常可怕。(林麥克提供)

自新冠疫情爆發以來，紐約市針對亞裔的種族歧視及暴力案件頻頻發生，引起亞裔社區的擔憂；日前一名亞裔女子在地鐵月台等車時險些被一名非洲裔男性遊民推下鐵軌，幸虧一名華男發現，及時出聲嚇走對方，才沒釀成傷亡事故。

居住在布碌崙(布魯克林)的林麥克表示，本月3日在曼哈頓西4街地鐵站時，目擊令他震驚的一幕；當時一名亞裔女子戴著耳罩式耳機，站在地鐵月台的邊緣等車，身後一名看起來精神不正常的男性遊民不斷接近，她卻全然不知。

林麥克表示，直到該名男子貼近在其身後時，女子還是聽著耳機裡的音樂，絲毫沒有察覺到不對勁；男子這時抬起雙手又默默放下，彷彿在等待時機要推落對方下軌道，林麥克於是走上前接近兩人。

遊民發現林麥克的身影後，兩人先是對視了一眼，見對方還是沒有移步的打算，他於事喝斥一聲並再走上前一步，男子才走開；就在他猶豫要不要提醒該女子時，列車剛好駛入地鐵站，她隨即上車離開。

林麥克說，那名遊民還在月台上來回走動，嘴裡不停碎碎念，幾次還將雙手抬起在空中揮動，看起來就像是在練習推人的模樣，很是可怕；他也表示，由始至終該名女子都沒有發現自己身處險境，讓他感到相當無語，若沒人及時介入，女子很可能就遭遇不幸。

他說，紐約市治安每況愈下、加上遊民滋事，大眾應該隨時提高警惕；而自新冠疫情爆發以來，作為經常遭受暴力對待的群體，亞裔更是該謹慎。但事件中的女子不僅戴著耳機降低警覺性，還站在月台黃線的邊緣，讓自己成為容易下手的目標，希望將此事件分享給大眾，務必要小心。

地鐵站 亞裔 疫情

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