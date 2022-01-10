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電單車電池引火災 紐約市去年翻倍成長 高達78起

記者顏嘉瑩／紐約報導
電單車在華人社區相當常見，也被外賣郎拿來當生財工具。(記者顏嘉瑩/攝影)
電單車在華人社區相當常見，也被外賣郎拿來當生財工具。(記者顏嘉瑩/攝影)

布朗士區8日凌晨發生一起因電單車電池著火而引發的四級火災；根據市消防局(FDNY)統計，光是在2021年就有78起由電單車充電不慎引起的火災，較前年增長一倍，並造成多人傷亡。

8日凌晨發生的火災，從大樓一樓餐廳開始，火勢迅速蔓延到樓上公寓，市消防局共派出150多名消防員和緊急救援人員趕到現場；火勢撲滅後市消防局表示，由於餐館送貨的電單車鋰電池充電不慎，才會引起火災。

該起火災雖然是今年首起因電單車造成的火災，但事實上，根據市消防局最新統計，光是在去年總共就有78起火災，共造成72人受傷、三人死亡，較2020年的44起，幾乎呈翻倍成長。

電單車和電動滑板車由於價格相對親民，且易存放、機動性高、快充快用，在新冠肺炎疫情期間銷售市場大增，在華人社區中，也經常看到有民眾騎乘，或是為外賣郎生財工具。

根據銷售行業數據監控公司NPD Group統計報告，光是去年銷量就比前年同期增長240%，由於目前疫情仍在持續，為避免搭乘地鐵或公車，增加與陌生人接觸並暴露在病毒風險中，估計2022年將電單車與電動滑板車將更普及。

雖然電單車好處不少，但不過根據專家表示，提供動力的鋰電池在某些情況下可能過熱著火，尤其是在未充電或未妥當處理的情況下，而該風險在舊的或二手電單車中最為常見。

專家表示，電單車的電池類似於手機、筆電或其他輕型電子產品，雖然體積小卻攜帶大量能量，若設備故障或未妥善處理，就很可能引發火災，造成無法挽回的憾事。

市消防局長尼格羅(Daniel Nigro)日前表示，由於電單車、電動滑板車的大量使用，造成全市相關火災數量不斷增加，「我們在手機或其他電子產品都沒有遇到過這樣的問題。」

專家建議，民眾在使用電單車、電動滑板車時，應不要讓車輛在無人看管的情況下充電，同時也不要將多輛車輛存放在同一個地方過夜充電，以免發生火災。

布朗士日前發生一起因電單車鋰電池充電不慎而引發的火災。(取自市消防局推特)
布朗士日前發生一起因電單車鋰電池充電不慎而引發的火災。(取自市消防局推特)

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