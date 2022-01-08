哈林區遭仇恨攻擊拾荒華男離世 警方升級案件為謀殺

哈林區遭仇恨攻擊拾荒華男馬耀泮離世。(陳家齡提供)

據警方8日消息，去年4月中在曼哈頓 哈林區無端遭仇恨攻擊的61歲拾荒華男馬耀泮(Yao Pan Ma，前譯馬耀攀)，已於2021年12月31日因醫治無效去世；警方稱，目前該案已升級為謀殺，但尚未提起升級指控。

據悉，馬耀泮離世前體重只剩下73磅，除了不能進食外，其全身肌肉萎縮，甚至無法在人的幫助下伸直四隻，襲擊造成其大腦受到嚴重損傷；因醫生強調馬耀泮的病症已無力回天，家人去年就已準備了臨終關懷。

根據案發現場監控錄像顯示，4月23日晚8時20分左右，在位於哈林區三大道和東125街的東北角，馬耀泮無端遭非洲裔嫌犯波維爾(Jarrod Powell)從後方攻擊倒地後，頭部被其狠踹了至少六腳。

現年49歲的波維爾目前被控企圖謀殺和兩項仇恨犯罪 攻擊重罪，但他拒不認罪；警方表示，該案目前已被認定為謀殺案，但尚未提起升級指控。

根據警方，波維爾從1988年開始，就有15次被逮捕紀錄，多為攻擊他人；此案中，他聲稱是受害者首先襲擊了他，且稱案發現場視頻「全是胡說八道。」(a whole lot of bulls–t.)

而波維爾目前仍在押候審，最近一次過堂時，但其律師提出了一項臨時動議，要求解鎖被曼哈頓地檢扣押的兩部個人手機 ；因此前波維爾被押往市警中央拘票所(NYPD Manhattan Central Booking)時向媒體承認，挑選亞裔下手是為了報復，所以案件才被定義為仇恨犯罪。

但其律師當庭表示，他的個人手機中可能會有不在場證明，極力勸說法官撤銷其仇恨犯罪的指控。

馬耀泮與其妻子陳寶珍2018年從廣東移民來美，原本在廣東擔任點心師傅，到紐約後在餐館洗碗，由於疫情失去了工作，加上華埠的住所失火，才搬到哈林區；馬耀泮為了支付每個月1000多元的房租而外出收集瓶罐賣錢補貼家用，不想卻遭此橫禍離世。