女警精神有狀況仍配槍 死者父母興訟索賠2500萬

24歲死者梁嘉米遭華裔女警吳依凡槍殺。(本報檔案照)

涉嫌遭布碌崙 (布魯克林)日落公園 72分局華裔女警吳依凡(Yvonne Wu)殺害的24歲梁嘉米(Jamie Liang，姓名皆音譯)的父母，日前已向市府和市警提出訴訟，索償2500萬元；訴狀指出市警明知吳依凡心理健康出現狀況，卻還允許其繼續出勤，作法存在疏漏。

31歲的女警吳依凡於2021年10月13日，在23歲前女友李珍妮(Jenny Li)家中，朝她跟同行的梁嘉米開槍；李珍妮的胸部中彈，擊中肺部及動脈，但所幸存活下來，梁嘉米則因胸口至少中了一槍，不治身亡。

梁家聘請的律師魯賓斯坦(Sanford Rubenstein)表示，吳依凡的長官明知她的精神狀況出現問題，還是允許她配槍出勤，說明在監管方面有疏漏；警方消息指出，槍擊案在李珍妮位於班森賀的家中發生，出事前吳依凡來到前女友家裡等候，接著對著兩人開六槍，完事後對警員也很快坦白，「我對她倆開了槍，槍在裡頭。」

梁嘉米的父母還指出，案發當日警方沒有及時趕到而耽誤了搶救女兒的黃金時間；他們表示，吳依凡在開槍後逕自離開了現場，隨後兩名警察 上門敲了敲案發地的房門，但因無人應答所以也離開了，18分鐘後才有急救人員衝了進去。

梁嘉米的父親梁英表示，相信當時的房門未上鎖，若趕到的警員立即發現受傷的兩人，梁嘉米就有可能來得及送院，然而間隔十多分鐘才找到她為時已晚。

因市府和紐約市警的疏忽，造成死者的非正常死亡，梁家目前已提出訴訟，要求2500萬元的賠償費用，彌補情感和心理的創傷，並要兇嫌為其女兒的死「付出最大的代價」。