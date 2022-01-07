警公布高速路追緝戰影片 持槍男或利用警員開槍自殺

警員發現阿斯塔利塔手裡拿著黑色手槍。(市警提供)

布碌崙 (布魯克林)貝爾公園大道(Belt Parkway)去年底上演一齣令人關注的高速公路追緝戰，65歲男子阿斯塔利塔(Brian Astarita)持槍威脅警方，最後被包圍的警方開槍擊斃；經近兩個月的調查，紐約市 警7日公布多個角度的警員攝像影片，當時的情況混亂且危險，死者非常可能是利用警員開槍自殺(suicide-by-cop)。

消息指出，11月11日下午4時左右，女警海莉(Theresa Haley)叫停超速行駛的阿斯塔利塔，對方起先遵從指示，在Shore Road公園一處停車；當被要求出示駕照 和註冊號時，他說駕照已被吊銷，接著踩門油逃走。

海莉緊追在後，用擴音器不斷勸他停車，最終沒輒請求支援；她與另兩名警員稍後包圍阿斯塔利塔的車，當他下車時，海莉也注意到他手裡拿著一把黑色手槍，「不要開槍，不要那麼做！」，她大聲喊道並提醒其他警員。

無數次勸他放下手中武器未果後，警員們最終朝他開搶，總共射擊出16個子彈，其中警員梅拉(Matthew Mellas)打出了11槍；男子送往紐約大學朗格尼醫院布碌崙分院(NYU Langone Hospital- Brooklyn)搶救，最終不治身亡。

知情人士透露，這場混戰很有可能是死者利用警員開槍自殺作為，他過去有六次逮捕紀錄，2017年因違規駕駛而被捕。