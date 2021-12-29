8大道華社 非裔男無故捅傷西語裔婦女

該名男子日前涉嫌在8大道華社持刀傷人。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)8大道 華社日前發生一起無故傷人案件，一名西語裔母親帶著兩名孩子外出時，突然遭到陌生男子持刀襲擊，母親腹部被割傷，所幸無性命危險；轄管當地的市警72分局28日針對男子發布通緝令，呼籲知情民眾提供線索。

該案件發生於本月26日傍晚6時30分，在位於8大道交45街處；41歲的婦女與兩名孩子途經此處，突然一名非洲裔男子衝出來朝他們跑去，並亮出手上的刀子。

警方表示，在搏鬥中該母親的腹部被對方割傷，嫌犯趁隙往7大道西向逃走；嫌犯最終進入一個地鐵站 ，跳過地鐵旋轉門後搭上列車逃走；受害者送往信義會醫療中心(Lutheran Medical Center)接受治療，無性命危險。

警方指出，嫌犯是一名穿著深色長大衣、深色褲子、戴著眼鏡的非洲裔男子，若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。