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華人聯合追捕偷車犯 不斷被釋放 眾人怒

記者顏潔恩／紐約報導
該名男子涉嫌在8大道多次犯案，盜竊電單車。(讀者提供)
該名男子涉嫌在8大道多次犯案，盜竊電單車。(讀者提供)

布碌崙(布魯克林)8大道華社日前出現一名白人男子屢次到社區犯案，光天化日下用剪鎖工具剪開鐵鎖，盜竊民眾置放在外面的電單車；儘管華人民眾曾聯合制伏此人，但交由警方處理後隨即被釋放，男子又重返社區犯案，引起民眾不滿。

華人目擊者表示，本月26日在8大道交56街發現該名形跡可疑的白人男子，正在偷一輛攤販放在路口的電單車；女車主發現後窮追不捨，男子見其一路趕跑到6大道，最終拿起自己放在電單車上的背包，接著棄車逃跑，受害者於是沒有再上前追。

同一日晚些時候，該男子又出沒在一街之外的街道，也在眾目睽睽之下直接拿著剪鎖鉗剪開電單車鏈鎖，這時一群華人便一起上前制止；目擊者說，對方曾威脅稱自己患有新冠肺炎，警告他們別接近，但在一番搏鬥之下華人還是聯合將其制伏並報警，等待警員前來處理。

但令他們不滿的是，警方抵達後只是簡單盤問此人，由於電單車主不在現場，加上從他的身上搜不到武器，於是直接將其釋放；警方當時給出的解釋是男子未持有武器攻擊人，加上車主本身沒有報案，因此無法將其逮捕。

然而該男子隔日又在社區犯案，8大道交57街一間華人經營超市發現手推車不見，檢查監控時發現同是該名男子所為；向目擊者收集資料的美國華人社區聯合會理事長黃啟旺表示，許多人都懷疑此人不是首次犯案，可能與之前的盜竊案有關聯，希望警方調查。

他表示，該名男子顯然是針對華社犯案，且態度囂張挑釁，在那麼多人面前也沒有停止犯案，令社區非常憤怒；也不明白為什麼警方會輕易地放人離開，任由其一次次來到8大道胡作非為。

黃啟旺呼籲當地華人見到此人要提高警惕，發現又在犯案時要第一時間報警，不要讓其得逞；他也說正在聯繫當地市警分局，希望警員能就此舉行警民會議，告訴民眾如何應對此類犯罪。

華人 8大道 布碌崙

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