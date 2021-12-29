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被石砸傷華婦甦醒 不能認人說話 嫌犯拒認罪

記者鄭怡嫣／紐約報導
馬桂英與丈夫高占新。(取自Go Fund Me網站)
馬桂英與丈夫高占新。(取自Go Fund Me網站)

62歲華婦馬桂英在感恩節於皇后區可樂娜住宅前，疑被嫌犯佩雷斯(Elisaul Perez)用大石頭砸傷腦部，三周後她終於甦醒，但不能說話與認人，預計三至五月才可能恢復；佩雷斯在最近一次開庭拒不認罪，聲稱攻擊時「腦子裡聽到奇怪的聲音」，並不清楚自己當時的所作所為。

馬桂英與丈夫高占新來自中國遼寧，在中國退休後赴美打工，根據警方消息，33歲嫌犯佩雷斯於感恩節後一天上午，與居住在皇后區可樂娜38大道附近的馬桂英發生口角，後用一個大石頭，從背後砸向對方的頭部，被砸中後馬桂英即刻失去知覺，送醫搶救五小時才脫離生命危險。

謝宜宏表示，馬桂英17日終於甦醒，一周前從重症監護室轉入普通病房，如今她心肺功能正常，腦部與神經傳導系統卻仍受損，至今不能說話與認人，別人與她說話時，她也「表情木訥」、沒有反應，左手與左腳的水腫現象雖已經消退，但仍然偏癱，還曾在醫院診斷出肺炎以及「耐甲氧西林金黃色葡萄球菌」(MRSA)感染，醫生稱馬桂英現今的狀況會持續很久，預計三至五月才有可能逐步恢復。

在國會眾議員孟昭文辦公室的協調下，能夠負擔馬桂英所有醫療費用的緊急白卡已由政府通過，犯罪受害者簽證U簽證也正在辦理之中，但她的腦神經醫生也擔心，一旦數月後馬桂英由醫院轉入護理中心繼續療養，沒有綠卡身份的她，將無法繼續使用緊急白卡承擔醫藥開支。

馬桂英所處的艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital)，於23日起謝絕訪客，謝宜宏表示她的丈夫高占新無法再日夜守在病房，只能通過視訊觀察她的近況，在與兒孫隱瞞了很久馬桂英的狀況後，高占新終於向兒子吐露實情，兒子擔憂著急，高占新也渴望帶妻子回國與兒孫重聚。

據悉，高占新以更換廚房濾油網打工謀生，他的右腳無力，醫生說是由精神壓力導致，孟昭文辦公室正幫助高占新申請緊急白卡。

至於嫌犯佩雷斯，謝宜宏表示，一周前出庭他拒不認罪，稱攻擊時「腦袋裡聽到奇怪的聲音」，並不知道自己當時的所作所為，要求進行心理診斷及療養後再進行受審，嫌犯此前有14次被捕紀錄，也曾多次以類似理由規避或拖延庭審；下一次的庭審時間預計在明年的1月27日。

目前，謝宜宏在Go Fund Me為馬桂英發起的籌款活動，截至28日已有3100多位民眾捐款12萬4657元，他感謝所有有心人士、民代、公益組織的幫助。

馬桂英昏迷三周後甦醒。(取自Go Fund Me網站)
馬桂英昏迷三周後甦醒。(取自Go Fund Me網站)

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