我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新婚8個月 最年輕國會議員克勞索恩與網紅妻離婚

共同社：日美制定共同作戰計畫 應對台灣緊急狀況

華埠連續發生入室盜竊案 超過7萬元財物被偷

記者顏嘉瑩／紐約報導
五名嫌犯在華埠犯案四起，共得手價值超過7萬2443元的財物。(市警提供)
五名嫌犯在華埠犯案四起，共得手價值超過7萬2443元的財物。(市警提供)

曼哈頓華埠近來發生多起入室盜竊(Burglary)案，嫌犯作案四起，共得手價值超過7萬2443元的財物、電子產品、珠寶和現金，受害者從辦公樓、商店到公寓都有，市警鎖定五名男性嫌犯，22日公布作案細節和照片，盼民眾協助提供線索。

https://youtu.be/o2tMlxYpDwI

(影音來源：市警提供)

市警消息，目前已知的四起入室盜竊案件均集中發生在本月13、14日，第一起在13日凌晨2時，不知名的男子從窗戶進入位於獲架街(Walker Street)120號的一個商業辦公樓，偷走總價值高達5萬7419元的電子用品；得手後約45分鐘，一名不知名的男性用破壞剪破壞了位於喜士打街(Hester St.)94號雜貨店的大門，進入商店後偷走數張樂透彩票，並拿走了2500元的現金。

另外兩起案件則發生在14日，早上8時17分，22歲的男性受害人回到位於喜士打街和巴士打街(Baxter St.)交口的公寓時，發現門鎖已遭人破壞，根據受害人描述，進屋內「其中一間臥室被洗劫一空」，總共價值1萬1500元的珠寶、電子產品、信用卡和約200元的現金都遭人偷走。

同日在不到20分鐘後，早上8時40分，另一名26歲男性受害人回到位於喜士打街和茂比利街(Mulberry St.)的公寓，也同樣發現家中總價值824元的電子產品消失，在警方調查現場後，認為嫌犯是從防火梯透過窗戶進入受害人家中，偷走財物。

警方表示，嫌犯共約有五名，年約20多歲，呼籲民眾看到與照片及影片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

五名嫌犯在華埠犯案四起，共得手價值超過7萬2443元的財物。(市警提供)
五名嫌犯在華埠犯案四起，共得手價值超過7萬2443元的財物。(市警提供)
五名嫌犯在華埠犯案四起，共得手價值超過7萬2443元的財物。(市警提供)
五名嫌犯在華埠犯案四起，共得手價值超過7萬2443元的財物。(市警提供)
五名嫌犯在華埠犯案四起，共得手價值超過7萬2443元的財物。(市警提供)
五名嫌犯在華埠犯案四起，共得手價值超過7萬2443元的財物。(市警提供)

華埠 信用卡 曼哈頓

上一則

疫情再起 約8%紐約市警出現「類流感症狀」請病假

下一則

姜文灝律師曼哈頓新址專精家庭法商業訴訟

延伸閱讀

社區領袖抗議奏效 金山華埠選區「一分為二」提案撤銷

社區領袖抗議奏效 金山華埠選區「一分為二」提案撤銷
羅省中華會館主席改選 鄺松齡當選

羅省中華會館主席改選 鄺松齡當選
洛市豪宅遭入室搶劫 曾是美國最貴待售屋

洛市豪宅遭入室搶劫 曾是美國最貴待售屋
紐約客談／華埠監獄上訴失敗 是否政治操弄

紐約客談／華埠監獄上訴失敗 是否政治操弄
抗議奏效 金山華埠選區一分為二方案撤銷

抗議奏效 金山華埠選區一分為二方案撤銷

熱門新聞

孔廈七旬空巢華裔耆老跳樓亡，死前抑鬱嚴重。(記者張晨/攝影)

走不出喪夫痛 曼哈頓七旬空巢華婦 疑抑鬱跳樓亡

2021-12-15 14:23
即日起至年底，在紐約市府運營接種點及和諧社區醫療大聯盟(SOMOS)診所打補強針的市民，可獲得100元獎勵。(美聯社)

紐約市即日起至年底 打補強針送100元

2021-12-21 13:42
Omicron變種病毒侵入紐約，促使更多成人和兒童積極接種疫苗，在皇后區貝賽的KCS社區中心疫苗站，等候打疫苗的民眾大排長龍。(記者曹健╱攝影)

紐約市確診率三天翻倍 增長速度「從所未見」市府籲兒童快接種

2021-12-16 19:51
一名休班市警巡官在皇后區夜店外遭劫，同搶匪槍戰後受重傷。（取自PIX11視頻截圖）

紐約市警戴珠寶遭劫釀槍戰 刧匪一死警重傷

2021-12-16 12:44
全市十個郵遞區號的七天平均陽性率超過10%，曼哈頓已成為紐約市的疫情中心；圖為曼哈頓居民在排隊等待病毒檢測。(路透)

紐約10郵遞區號陽性逾10% 曼哈頓成新熱區

2021-12-20 09:35
瑪麗皇后二號日前行經紐約市時對乘客進行檢測，共有十人確診。(取自英國皇后郵輪船隊臉書)

豪華郵輪「瑪麗皇后2號」爆疫情 10確診旅客在紐約下船隔離

2021-12-21 15:11

超人氣

更多 >
影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職

影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職
女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說

女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說
隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪

隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪
西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？
一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗

一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗