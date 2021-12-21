華男遭前女友誤刺亡 母從中國來美求線索

馬萍回憶，王振中為人和善、憨厚，對朋友仗義熱心。(馬萍提供)

上月中在紐約皇后區法拉盛，發生一起華男 深夜與他人在居民樓前疑似發生爭執，最後遭人誤刺死亡的案件；近日該名華男母親從中國抵美為兒子處理後事，對案情感到問題重重，盼知情者能夠主動提供線索，協助警方辦案。

被害華男原是電腦軟體工程師，2012年從中國外派來美一年半，外派結束之後留在美國至今已九年，與在中國的小姨子(母親的妹妹)兩人一起做代購生意，忙碌而成功。

王振中的母親馬萍日前從中國遼寧趕抵紐約處理兒子後事；她表示，王振中為人和善、憨厚，對朋友仗義熱心，但對家人總是報喜不報憂，雖兒子來美九年間從未回鄉，且王家在美無任何親友，但因為兒子和小姨兩人幾乎天天聯絡，所以她對兒子在紐約的生活也相當放心，偶爾才會透過微信 語音或打字與兒子聯繫。

上月18日晚11時30分左右，王振中遭人刺死，根據警方消息，當時他與一名39歲的女性友人驅車返回友聯街交31路(31st Dr.)住宅時，看到門外聚集了六名男子，兩人下車後與六名男子爆發口角，爭執約半小時後，39歲女子從屋內拿出兩把刀，與其對峙的一名男子從旁邊的工地上拿起一把鏟子，雙方爆發肢體衝突；王振中試圖勸架，並將華女 拉開，但她誤認為王振中來自敵方，轉而將刀刺進他的胸膛，送醫後不治。

馬萍回憶在兒子遭刺之前雙方最後一次說話，是在案發前兩天，當時馬萍詢問王振中近況，但他卻只回「很好、很好」，在馬萍多次要求與兒子視訊通話後，雙方僅通話八秒、十秒就掛斷，沒想到過沒幾天，就發生憾事。

馬萍說：「兒子與39歲女子原本是男女朋友，在今年4月分手，10月時39歲女子又找了兒子，希望他冒充她男友」；馬萍表示，由於對兒子的交友狀況不清楚，目前簽證可在美停留一個月，想要在此期間了解事情經過、釐清前後關係，協助警方辦案。

為找出案情始末並籌措喪葬費和律師費，馬萍已於日前到國會眾議員孟昭文辦公室求助，同時她也要求知情者主動與她聯繫，電話為(516)419-8817、微信帳號：mt_117763。