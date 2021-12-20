南亞裔男子涉持槍搶教堂 為了50元遭警通緝

一名亞裔男子日前光天化日下，涉嫌打劫法拉盛的錫克教教堂。(市警提供)

一名南亞裔 男子日前光天化日下，進入法拉盛 博生大道的一個錫克教教堂內，從祭壇內企圖偷走50元，但遭到一名工作人員制止；嫌犯隨即拿出一把手槍脅迫對方，得手後，向不明方向逃竄，紐約市 警公布嫌犯的照片與作案視頻，呼籲知情者提供線索。

影音來源：記者牟蘭

根據警方消息，一名錫克教裝扮的南亞裔男子於14日上午9時50分左右，進入位於法拉盛38-17號博生大道一個錫克教教堂內，從祭壇中偷走50元現金；一名57歲的亞裔工作人員發現後，試圖制止該男子盜竊，但嫌犯拿出一把手槍脅迫受害人，得手後逃離，事件中無人受傷。

警方提供的嫌犯照片顯示，嫌犯是一名中年男子，皮膚較淺，體重約180磅，中等身材，身高約5呎9吋，留短黑頭髮；嫌犯作案時身穿黑色的運動褲、灰色的連帽衫，穿白色球鞋並戴黃色頭巾。

警方呼籲，民眾若看到與影片中特徵類似的人，應立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。