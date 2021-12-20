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長島亞裔女校長 遭歧視信騷擾 華人協會會長：不是個例

記者牟蘭／紐約報導
為反對仇恨亞裔犯罪，今年3月數百民眾參加長島納蘇郡的反對仇恨集會。(本報檔案照)
為反對仇恨亞裔犯罪，今年3月數百民眾參加長島納蘇郡的反對仇恨集會。(本報檔案照)

長島納蘇郡賽奧塞(Syosset)學區一所小學的亞裔校長安美貞(Mi Jung An)，日前收到多封含有「種族歧視」的匿名信，引起社區不滿，該學區立即報警，交由警方調查案件；對此，長島華人協會會長張國棟日前表示，疫情爆發後，仇恨亞裔風氣四起，曾有學生被罵「新冠起始者」，還遭到無故攻擊，「這不是個例」。

賽奧塞學區教育總監羅傑斯(Tom Rogers)日前在信件中指出，南格羅夫小學(South Grove Elementary School)的校長安美貞，近期收到多封帶有種族歧視(Racial Tones)的匿名信與手工標識；學區發現後，立即移除了這些標識，並向警方報案，配合警員的調查。

羅傑斯在信中表示，學區避免在通訊平台引發民眾對這些「應受到譴責言論」過分關注，以減少對安美貞的再次傷害；但他說，這些信件的內容以及手工標識帶有種族主義，必須受到譴責，「我們一定要抨擊這些令人作嘔的行為」。

對於此次事件，羅傑斯表示，賽奧塞學區不容忍任何仇恨行為，「針對學區教職員任何人身攻擊是對所有人的侮辱」；據悉，南格羅夫小學約有425名學生，安美貞於2016年起該校擔任校長。

根據州教育廳的統計，賽奧塞學區的亞裔學生日益增加，約占總人數的32%，僅次於55%的白人學生，但知情人士指出當地亞裔教職工僅占2%左右；知情人士稱，疫情爆發後，許多亞裔老師受到學生帶有種族歧視性的「玩笑」騷擾。

張國棟表示，疫情爆發後，長島的仇恨亞裔風氣四起，今年5月賽奧塞南伍茲中學(South Woods Middle School)的一名亞裔學生，曾遭多名同學攻擊，對方不僅以「回到你的國家，亞洲人」、「新冠起始者」與「白人的命也是命」等言語侮辱，還動手毆打這名學生。

此外，張國棟說，在同一所學校就讀的南亞裔少年曾在長島蘇福克郡的一間商場內，因自己的民族服飾遭到他人的毆打；他說，在納蘇郡大頸學區，多名亞裔學生曾被同學以「新冠傳播者」與「吃蝙蝠的人」騷擾，引發亞裔家長不滿，40位家長代表曾聯名致信學區，要求引起當局重視。

張國棟表示，亞裔居民目前生活不易，不僅要面對新冠病毒的蔓延，還要擔憂仇恨犯罪，他呼籲更多亞裔受害者發聲，不助長種族仇恨者的氣焰。

南格羅夫小學的校長安美貞，日前收到多封帶有「種族歧視」的匿名信。(取自谷歌地圖)
南格羅夫小學的校長安美貞，日前收到多封帶有「種族歧視」的匿名信。(取自谷歌地圖)

亞裔 學區 種族歧視

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