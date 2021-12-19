華女寄4萬元支票被竊 警緝亞裔女嫌犯

一亞裔女子，涉嫌盜取他人支票兌換現金，被警方通緝。(市警提供)

一名華裔女子日前寄送一張逾4萬元的花旗銀行(Citibank)支票 至法拉盛 緬街的一棟住宅後，被另一名不明身分的亞裔 女子兌換現金；市警109分局18日以重竊罪通緝這名盜取他人支票的女子，呼籲知情者提供線索，最高可得2500元的懸賞獎勵。

根據警方消息，一名33歲的華女於10月29日寄送一張4萬1988元的花旗銀行的銀行支票，至法拉盛緬街41-65號的一棟公寓內，後被收信人告知，並未收到相關支票，她立即向管轄法拉盛的109分局報案。

警方經調查，發現一名不明身分的亞裔女子於10月30日上午6時14分左右，在大學點大道40-28號的大通銀行(Chase Bank)內的自動取款機上，兌換了這張支票，被銀行的監控錄像拍下了她的清晰照片。

根據警方提供的通緝照片，這名嫌犯為一名亞裔中年女子，留黃色的中長髮、皮膚較白、身材中等，作案時身穿黑色的外套。

警方呼籲，民眾若看到與影片中特徵類似的人，應立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。