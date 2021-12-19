襲擊哈林區拾荒華男非裔嫌 認「挑亞裔下手」

案發後八個月馬耀泮的體重已降至70磅，全身肌肉萎縮。(陳家齡提供)

今年4月中在曼哈頓 哈林區無端襲擊61歲拾荒華男馬耀泮(Yao Pan Ma)的非洲裔嫌犯波維爾(Jarrod Powell)，日前再在曼哈頓刑事法院受審；波維爾此前向媒體承認，前一夜曾被亞裔 搶劫，所以才選擇馬耀泮下手進行「報復」；但其律師卻當庭要求檢方解鎖波維爾被捕時隨身攜帶的兩部手機 ，以找到前一夜不在場證明，推翻其之前的供詞，並極力嘗試撤銷仇恨控罪。

在16日的庭審中，波維爾並沒有出庭，但其律師提出了一項臨時動議，要求解鎖被曼哈頓檢方扣押的兩部個人手機。

此前波維爾被押往市警中央拘票所(NYPD Manhattan Central Booking)時向媒體承認，挑選亞裔下手是為了報復，所以案件才被定義為仇恨犯罪。

但其律師當庭表示，他的個人手機中可能會有其案發前一夜的不在場證明，希望推翻此前波維爾自己稱出於報復而做出攻擊行為的說辭，並極力勸說法官撤銷其仇恨犯罪的指控。

案發現場監控錄像顯示，4月23日晚8時20分左右，在位於哈林區三大道和東125街的東北角，馬耀泮無端遭波維爾從後方攻擊倒地後，頭部被其狠踹了至少六腳。

馬耀泮目前的體重只剩下73磅，除了不能進食外，其全身肌肉萎縮，甚至無法在人的幫助下伸直四肢；襲擊造成其大腦受到嚴重損傷，儘管沒有出血，但醫生也已經表示「無力回天」，家人已經為他安排了臨終關懷。

根據警方消息，從1988年開始至今，波維爾有15次被逮捕紀錄，多為攻擊他人；在案發一小時後，他還穿戴著作案時的彩色棒球帽和黑色夾克，在附近一家熟食店與人若無其事地交談。