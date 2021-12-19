史島7旬華翁獨遊墨西哥 遭暴力打劫入院

黃女士日前到亞總會求助，希望在墨西哥受傷的丈夫能早日返美。(記者顏潔恩／攝影)

史泰登島一名七旬華翁日前獨自到墨西哥 旅行，結果遭到搶劫，甚至被打至入院治療，目前仍滯留在當地無法返美，家中妻子擔憂不已；17日她前往美國亞裔 社團聯合總會求助，希望能與墨西哥處理有關事務的機構取得聯繫，將丈夫盡快送回美國。

黃女士表示，73歲的丈夫蘇先生(Eddy So)來自香港，已經退休，兩人沒有孩子；因新冠疫情長期居家隔離而患上焦慮抑鬱症，近幾個月來病情良好，便四處旅遊。

之前蘇先生曾到佛州 獨自旅遊，一路都有跟她更新情況，所以11月23日再次提出要出門時，並未多想就任他出去；當時蘇先生沒有告知會去哪裡，想隨心所欲走走看看，離開後一直有與妻子保持聯繫，但四天後突然失聯，兩周未有消息。

直到本月10日丈夫終於回撥電話，表示已搭乘長途巴士入境墨西哥，但隨即就被當地犯罪分子打劫，全身上下貴重的物品都被搶走；他也當場被打暈，醒來時人已在赤瓦瓦市(Chihuahua)的一家醫院。

蘇先生對打劫的經歷印象模糊，待在醫院數天後曾被送往國際難民收容所，後又因食不下咽、身體極度不舒服而被送回醫院；由於語言不通又沒有翻譯服務，丈夫對自己目前的狀態也很困惑，黃女士因此聯繫在當地的朋友，已請求他聯繫社工前往照顧。

黃女士忍不住哭訴道，聽丈夫的聲音非常虛弱，還叫她「別過來，這裡很危險」，令她更感到心急如焚；後來曾到史島警局報案，但因涉及國際事務難以處理，於是轉向亞總會求助。

會長陳善莊目前正設法通過各種管道協助，包括聯繫曾打過交道的當地華人協會、商會組織，並將消息轉述給國會眾議員孟昭文等人，希望能接洽到墨西哥相關機構，安排蘇先生返美；他也對警局的處理方式稍有不滿，認為黃女士都已前往，警員應該接受報案，但給予的建議卻是叫她回家撥911報警，令他不解。