華翁過馬路捲入校車底 送醫命危

華裔耆老在華埠被捲入校車底，送醫後情況危急。(讀者提供)

曼哈頓華埠 16日下午發生一起車禍 ，一名華裔 老人在過馬路時被一輛小型校車捲入車底，當時這輛車上還載有不少學生；轄區市警五分局、緊急救援小組趕到現場，受害者傷勢嚴重，送醫後情況危急。

警方表示，案件發生在16日下午1時51分左右，位於華埠凱瑟琳街(Catherine St.)交門羅街(Monroe St.)街處，一輛校車向右轉時將一位過馬路的華裔老人撞倒，隨後被捲入車底。

警方接報後到達現場，並於1時56分請求緊急救援小組援助，現場警員與調度員積極溝通，救援隊很快到現場。

根據現場視頻，警方在案發後將整條街封鎖，目擊者稱警方將「昏迷不醒的受害者從車底拖出，送往醫院。」

警方表示，該華裔耆老被送醫後情況危急，恐危及生命；目前五分局已經將該案轉送市警高速公路調查小組(NYPD Highway District's Collision Investigation Squad)調查。

值得注意的是，五分局轄區近日來交通事故頻發，11月中最多起為交通肇事逃逸；警方表示，此前每月只有十幾起，但11月卻有26起之多，且近十起為機動車與行人的碰撞，雖未造成嚴重後果，但交通安全問題不可小覷。