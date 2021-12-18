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砍2室友數十刀奪命 林賽春判囚25年

記者牟蘭／紐約報導
因砍傷致死兩室友，林賽春面臨25年的刑期。(本報檔案照)
因砍傷致死兩室友，林賽春面臨25年的刑期。(本報檔案照)

三年前在法拉盛猛砍兩室友23刀和16刀致死的華男林賽春(Sai Chun Lam，姓名皆為音譯)，與檢方達成協議，承認兩項一級誤殺罪，日前被法官判囚25年及五年的庭外監管；林賽春的哥哥表示，被告與死者早有積怨，但因法拉盛房租較貴，並未搬離，最終釀成慘劇。

林賽春16日下午在代表律師的陪同下上庭，曾多次看向坐在旁聽席的哥哥；法官宣判他將面臨25年的刑期後，他告知法官「沒什麼要說的」，整個宣判在五分鐘內結束。

林賽春的哥哥表示，弟弟約在29年前來美，案發前曾因工傷腿部受傷，之後停工在家，期間與室友爆發矛盾；他說，自己曾勸林賽春搬出公寓，但因法拉盛租金較貴，並未搬離，最後釀成慘劇，案發後他後悔不已，但為時已晚。

根據警方消息，55歲的林賽春因涉嫌於2018年11月14日晚10時20分，在博生大道(Parsons Blvd)和147街間的37大道一棟公寓樓內，砍傷致死67歲的華裔男子劉春富(Chun Fu Liu)和他64歲的妻子趙德玉(Deyu Zhao)。

案發三天後，逃離現場的林賽春在兩名表弟的陪同下到警局自首，他先被大陪審團以兩項二級謀殺、一項四級非法持武與一項攻擊意圖致傷罪起訴，但因他精神出現問題，不宜繼續受審，於2019年1月被送往紐約州心理健康廳(OMH)的下屬機構治療。

治療結束後，2020年1月30日林賽春被大陪審團加控兩項一級謀殺與一項篡改證據罪，並保留原起訴罪名，包括四級非法持有武器與兩項二級謀殺；他一度拒不認罪，先後聘請兩位代表律師，案件重啟後又因疫情爆發再三延期。

州高等法院消息顯示，林賽春於今年11月3日上庭時，已與檢方達成認罪協議，檢方同意將其原有的兩項一級謀殺指控降低至兩項一級誤殺，他當庭認罪。

法拉盛 租金 疫情

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