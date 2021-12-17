警員隨身照相機冒煙 2000同型號摘下檢查

紐約市一名警員的隨身相機日前冒煙著火，全市2000名警員摘下同一型號的照相機送檢。(Getty Images)

紐約市 一名警員配戴的隨身照相機日前冒煙，摘下後相機著火，所幸警員沒有受傷；警方證實，冒煙事故發生後，全市2000名警員立刻被要求摘下同一型號的照相機。

發生冒煙事故的照相機為Axon公司生產的AB2型相機，在全市警員配戴的2萬3000個隨身照相機中不到9%。相機冒煙的原因不明，Axon公司在協助市警局進行檢查。

市警32分局說，該局一名警員發現他的隨身照相機底部冒煙，扯下後結果相機起火，但警員本人沒有受傷，不過仍被送到醫院檢查。

市警局表示，這起事故可能是相機內的電池有問題，全市13個分局配發了AB2型相機，配戴這一型號相機的所有警員都接到通知，立刻摘下交回分局進行檢查，冒煙的原因以及多少相機可能存在同樣的問題，都有待調查後確定。如果發現問題，將會更換相關的部件。

市警局已開始逐步淘汰AB2型相機，將以新型的AB3相機取而代之。

市警局發言人說，Axon公司在對冒煙相機做分析調查。Axon公司表示，他們接到相機因過熱而冒煙的通報，但只此一起，他們在調查中，這部相機需送去做X光檢查和材料分析，數日後可出結果。公司聲明說，他們與使用AB2型號相機的13個分局合作，對摘下的2000個相機進行檢查，「我們與紐約市警局密切配合，以查清事故原因，並對未來可能給警員釀成的危險進行評估，以迅速消除任何隱患。」

Axon公司聲明說，摘下的AB2型相機將用同一型號的備用相機取代，以使警員不受干擾地繼續為社區服務。Axon和市警局的團隊將共同完成對AB2型相機的全面檢查，結果隨時通報給市警局。公司目前不認為冒煙事件是AB2系列產品的系統性問題。」