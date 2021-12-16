紐約市警戴珠寶遭劫釀槍戰 刧匪一死警重傷

一名休班市警巡官在皇后區夜店外遭劫，同搶匪槍戰後受重傷。（取自PIX11視頻截圖）

16日凌晨3時許，一名剛下班不久的布碌崙 (布魯克林)市警巡官(Lieutenant)，在皇后區 57街交北方大道(Northern Boulevard)的夜店外，遭三名搶匪跟蹤，對方試圖搶劫該名巡官佩戴的珠寶，雙方展開槍戰。交火中巡官受重傷；其中一名歹徒也遭中彈，經醫生搶救後重傷不治身亡；另外兩名劫匪開車逃逸，警方還在追查。

紐約市 警局長希爾(Dermot Shea)16日召開新聞發布會，表示凌晨3時9分，警方接到報案稱皇后區木邊(Woodside)La Boom夜店門外發生槍案，一名巡官受傷。警方表示，該巡官當日午夜從布碌崙下班後，到夜店參加說唱歌手Myke Towers的演唱會，離開時遇到三名歹徒尾隨，他們都戴著滑雪面具，警方懷疑搶匪是看上了巡官佩戴的珠寶。

幾秒鐘後，兩方拔槍交戰，巡官射擊八槍，一名歹徒開了九槍，混亂中另兩名劫匪駕車逃逸；巡官受傷嚴重，腿、胸部、手腕和頭部擦傷；另一名歹徒的腹部和胸部被擊中，送醫後於3時35分宣告不治。

希爾表示，「幸好市緊急醫療服務(EMS)的緊急搶救，該名巡官得以及時得到治療，目前情況穩定。」死亡的歹徒身份未公開，但希爾說其在2020年因幫派交戰遭逮捕；另外兩名在逃嫌犯是否有開槍，目前還在調查，警方之後在現場找到一支加長彈夾的半自動手槍。

槍戰爆發時，在夜店演出的說唱歌手Myke Towers於混亂中離開舞台，目前他還未對此次事件發表聲明。