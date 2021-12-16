開槍擊碎學校玻璃 嫌犯開車返華埠被捕

華埠開槍擊碎特許學校玻璃，嫌犯開車回華埠遭五分局逮捕。(讀者提供)

曼哈頓華埠 市警五分局轄區日前發生一起槍擊案件，在羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)北側附近，兩組男子之間的爭執演變成暴力鬥毆，並導致開槍射擊，打碎了地蘭西街(Delancey St.)一所特許學校的窗戶；兩天後這夥人又開車返回華埠，但在格蘭街(Grand St.)被五分局攔截逮捕。

警方表示，案件發生在9日早9時30分左右，911報警電話稱有兩夥人在科西街(Forsyth St.)交布隆街(Broome St.)街角發生爭執，且可能開了槍。

警方稱，爭執發生在羅斯福公園入口處，但隨後沿街區移動至地蘭西街38號前，嫌犯在這之中開了數槍，且其中一顆打在了大橡樹特殊學校(Great Oaks Charter School)的窗戶上，玻璃被擊至粉碎。

其後在11日上午，這夥人又開車返回了作案地附近，在位於愛列治街(Eldridge St.)與亞倫街(Allen St.)之間的格蘭街上被警方攔截，數名警察 舉槍，將車內的兩名嫌犯拘捕，作案原因仍在調查中。

羅斯福公園公園附近的商住戶仍對日益惡化的治安表示擔憂，園內公共空間的基礎設施衰敗導致持續的暴力、毒品交易和遊民聚集；10月間一名亞裔 外賣郎在收工回家的路上遭人捅死。