我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山灣區汽車竊案頻傳 車主索性「車廂大開」

多明尼加私人飛機墜毀 9名死者全是美國公民

布碌崙大西洋地鐵站 2人分別遭推落鐵軌

記者顏潔恩／紐約報導
該名男子涉嫌推落一名45歲的男子下軌，被警方通緝。(市警提供)
該名男子涉嫌推落一名45歲的男子下軌，被警方通緝。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)多條地鐵列車途經的大西洋大道-巴克萊中心地鐵站(Atlantic Avenue-Barclays Center station)，近期發生多起攻擊案件；兩名受害者被推落鐵軌，造成脊椎和肋骨、手臂等骨折受傷，所幸當時沒有列車經過，未釀成更嚴重傷亡，紐約市警15日發布消息，呼籲民眾提供線索逮捕嫌犯。

巴克萊中心地鐵站是布魯克林最繁忙的站點，有全市多條地鐵線路途經，也是華人往返當地與曼哈頓、皇后區的必經之地；然而近期連發無故傷人案件，受害者每次都猝不及防遭到攻擊，市警目前公布消息，提醒通勤客站在月台上應提高警惕。

警方表示，11日凌晨5時，一名45歲男子與嫌犯在4號線列車的北向月台下車，但兩人走到南向月台時，嫌犯突然奮力將男子推下軌道，接著逃離現場；受害者隨後送往布碌崙衛理公會醫院搶救，儘管肋骨和脊椎骨折，但無性命危險。

後來的調查發現，兩人在地鐵內時並無交集，暫不確定嫌犯發出攻擊的原因；據警方公布的通緝圖，男子犯案時身穿一個有黃色標誌的黑色運動衫、黑色運動褲、戴著藍色口罩，留有長髮、鬍鬚、褐色眼睛。

在案發隔日(12日)的早上8時50分，同個地鐵站內發生另一起暴力案件，一名22歲的男子先是被陌生人朝著臉部打了一拳，接著被推落鐵軌，造成左手臂和手腕骨折、膝蓋被割傷和出現瘀痕；受害者也送往醫院治療，情況穩定。

嫌犯則跳上Q線北向的列車逃逸，至今還未被拘捕，其犯案時穿著黑色運動衫、灰色外套、戴著白色口罩及黑色帽子。

警方呼籲民眾若看到形跡可疑者或與照片中體貌特徵相似者，立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

該名男子涉嫌毆打一名22歲男子，並將對方推下軌道。(市警提供)
該名男子涉嫌毆打一名22歲男子，並將對方推下軌道。(市警提供)

地鐵站 布碌崙 口罩

上一則

開槍擊碎學校玻璃 嫌犯開車返華埠被捕

下一則

奧伯尼多家電視台 收中國黃道十二宮殺手信 FBI調查中

延伸閱讀

打破傳統 亞當斯將在布碌崙就任市長

打破傳統 亞當斯將在布碌崙就任市長
睡車上遭劫匪開門搶劫 布碌崙華男被毆搶錢

睡車上遭劫匪開門搶劫 布碌崙華男被毆搶錢
布碌崙8大道簽名 反建遊民所

布碌崙8大道簽名 反建遊民所
非裔男布朗士地鐵站辱罵、掌摑華女 警定義為攻擊

非裔男布朗士地鐵站辱罵、掌摑華女 警定義為攻擊
「最大無障礙投資」 紐約26地鐵站擬裝新電梯

「最大無障礙投資」 紐約26地鐵站擬裝新電梯

熱門新聞

陳乃霓日前與家人到夏威夷渡假，不幸發生游泳意外，於12日在檀香山(Honolulu)驟逝。(陳乃霓舞蹈團提供)

移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝

2021-12-13 16:45
華人購房通過中間人兌換本票被跳票，總損失超50萬元，無奈求助華人社團。(記者張晨/攝影)

經中間人兌換本票 華人被跳票逾50萬元

2021-12-14 10:16
亞當斯強硬警告「黑人的命也是命」領袖，不能在紐約製造混亂。（美聯社）

亞當斯強硬警告「黑人的命也是命」領袖 不能在紐約製造混亂

2021-12-12 10:10
莫虎(右)因周立波(左)涉名譽誹謗提告，法官駁回周立波方要求撤案的動議。(本報檔案照)

莫虎告誹謗 周立波撤案動議被駁回

2021-12-10 15:53
萬秋明被大陪審團以二級謀殺與仇恨犯罪類別的一級嚴重性虐與竄改證據等六罪起訴。(本報檔案照)

涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身

2021-12-10 16:56
霍楚再頒口罩強制令，室內公共場所全員須配戴，違者罰款遭起訴。(取自州長辦公室)

紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效

2021-12-10 14:03

超人氣

更多 >
幫忙幹活留宿兒媳家 他爬進親家母被窩 連3晚強姦

幫忙幹活留宿兒媳家 他爬進親家母被窩 連3晚強姦
獲提名出任駐貝里斯大使 關穎珊：感到自豪

獲提名出任駐貝里斯大使 關穎珊：感到自豪
她在珠峰被強姦? 警無法立案 網酸「誰叫妳不跑」

她在珠峰被強姦? 警無法立案 網酸「誰叫妳不跑」
王力宏4段情都是天后 李靚蕾背景強大地位難保

王力宏4段情都是天后 李靚蕾背景強大地位難保
騰訊30歲遊戲開發「大神」毛星雲 墜樓亡

騰訊30歲遊戲開發「大神」毛星雲 墜樓亡