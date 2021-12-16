布碌崙大西洋地鐵站 2人分別遭推落鐵軌

該名男子涉嫌推落一名45歲的男子下軌，被警方通緝。(市警提供)

布碌崙 (布魯克林)多條地鐵列車途經的大西洋大道-巴克萊中心地鐵站 (Atlantic Avenue-Barclays Center station)，近期發生多起攻擊案件；兩名受害者被推落鐵軌，造成脊椎和肋骨、手臂等骨折受傷，所幸當時沒有列車經過，未釀成更嚴重傷亡，紐約市警15日發布消息，呼籲民眾提供線索逮捕嫌犯。

巴克萊中心地鐵站是布魯克林最繁忙的站點，有全市多條地鐵線路途經，也是華人往返當地與曼哈頓、皇后區的必經之地；然而近期連發無故傷人案件，受害者每次都猝不及防遭到攻擊，市警目前公布消息，提醒通勤客站在月台上應提高警惕。

警方表示，11日凌晨5時，一名45歲男子與嫌犯在4號線列車的北向月台下車，但兩人走到南向月台時，嫌犯突然奮力將男子推下軌道，接著逃離現場；受害者隨後送往布碌崙衛理公會醫院搶救，儘管肋骨和脊椎骨折，但無性命危險。

後來的調查發現，兩人在地鐵內時並無交集，暫不確定嫌犯發出攻擊的原因；據警方公布的通緝圖，男子犯案時身穿一個有黃色標誌的黑色運動衫、黑色運動褲、戴著藍色口罩 ，留有長髮、鬍鬚、褐色眼睛。

在案發隔日(12日)的早上8時50分，同個地鐵站內發生另一起暴力案件，一名22歲的男子先是被陌生人朝著臉部打了一拳，接著被推落鐵軌，造成左手臂和手腕骨折、膝蓋被割傷和出現瘀痕；受害者也送往醫院治療，情況穩定。

嫌犯則跳上Q線北向的列車逃逸，至今還未被拘捕，其犯案時穿著黑色運動衫、灰色外套、戴著白色口罩及黑色帽子。

警方呼籲民眾若看到形跡可疑者或與照片中體貌特徵相似者，立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。