奧伯尼多家電視台 收中國黃道十二宮殺手信 FBI調查中

州府奧伯尼的多家電視台，日前收到名為「中國黃道十二宮殺手」的信函。(美聯社)

州府奧伯尼(Albany)的多家電視台，日前收到名為「中國黃道十二宮殺手」(Chinese Zodiac Killer)的信函；聯邦調查局(FBI )指出，這些信件內容尚未對社區造成威脅，案件正在調查中；「黃道十二宮殺手」是一名真實身分不明的殺手，50多年前在加州 連環作案，期間曾向媒體寄送有關其身分的謎語。

奧伯尼的多家電視台8日收到名為「中國黃道十二宮殺手」的信件，立即報警求助，當地警方隨後通知FBI介入；FBI展開一系列調查後，要求這些收到信函的媒體機構留意是否繼續收到信函，且不要私自打開信件，以保留信上可能留下的DNA證據。

根據奧伯尼警方消息，當地的媒體機構並非首次收到化名為「黃道十二宮殺手」的信函；早在1973年，加州的「黃道十二宮殺手」沉寂一段時間後，「奧伯尼聯合時報」(Times Union)曾收到一封神秘信函，聲稱將在當地展開謀殺；信中說：「你們錯了，我既沒死也沒住院，而是活得好好的；我將重新開始殺人，以下是我的獵殺目標與地點，你們最好快點準備；奧伯尼真是個漂亮城鎮。」

「黃道十二宮殺手」曾於1968年至1969年加州舊金山 灣區作案；兇手在作案期間，曾向媒體與警方寄出與案件以及自身信息有關的謎語和密碼，以製造恐嚇；他聲稱殺害37名受害者，執法人員確定嫌犯犯下其中的五起命案與兩起企圖謀殺的罪案。

曾居住在奧伯尼的女子菲恩(Elizabeth Ferrin)1969年在連環凶殺案中喪生，她在聯合時報任職的丈夫蓋科夫斯基(Richard Gaikowski)一度被警方列入嫌疑人名單，但隨後因證據不足被撤銷控罪。

多年來有關「黃道十二宮殺手」的故事層出不窮，其中包括一個組織去年宣稱，他們破解了「黃道十二宮殺手」1969年給舊金山紀事報的信中一個340個字節的暗號。

由前記者和執法人員組成、專門調查懸案的「破案人」(The Case Breakers)組織今年10月表示，他們確認「黃道十二宮殺手」是一名男子，已在2018年死亡；但執法當局認為不實，FBI和舊金山市警局都表示，「黃道十二宮殺手」仍是懸案、尚未結案。