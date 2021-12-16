我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山灣區汽車竊案頻傳 車主索性「車廂大開」

多明尼加私人飛機墜毀 9名死者全是美國公民

奧伯尼多家電視台 收中國黃道十二宮殺手信 FBI調查中

記者牟蘭／紐約報導
州府奧伯尼的多家電視台，日前收到名為「中國黃道十二宮殺手」的信函。(美聯社)
州府奧伯尼的多家電視台，日前收到名為「中國黃道十二宮殺手」的信函。(美聯社)

州府奧伯尼(Albany)的多家電視台，日前收到名為「中國黃道十二宮殺手」(Chinese Zodiac Killer)的信函；聯邦調查局(FBI)指出，這些信件內容尚未對社區造成威脅，案件正在調查中；「黃道十二宮殺手」是一名真實身分不明的殺手，50多年前在加州連環作案，期間曾向媒體寄送有關其身分的謎語。

奧伯尼的多家電視台8日收到名為「中國黃道十二宮殺手」的信件，立即報警求助，當地警方隨後通知FBI介入；FBI展開一系列調查後，要求這些收到信函的媒體機構留意是否繼續收到信函，且不要私自打開信件，以保留信上可能留下的DNA證據。

根據奧伯尼警方消息，當地的媒體機構並非首次收到化名為「黃道十二宮殺手」的信函；早在1973年，加州的「黃道十二宮殺手」沉寂一段時間後，「奧伯尼聯合時報」(Times Union)曾收到一封神秘信函，聲稱將在當地展開謀殺；信中說：「你們錯了，我既沒死也沒住院，而是活得好好的；我將重新開始殺人，以下是我的獵殺目標與地點，你們最好快點準備；奧伯尼真是個漂亮城鎮。」

「黃道十二宮殺手」曾於1968年至1969年加州舊金山灣區作案；兇手在作案期間，曾向媒體與警方寄出與案件以及自身信息有關的謎語和密碼，以製造恐嚇；他聲稱殺害37名受害者，執法人員確定嫌犯犯下其中的五起命案與兩起企圖謀殺的罪案。

曾居住在奧伯尼的女子菲恩(Elizabeth Ferrin)1969年在連環凶殺案中喪生，她在聯合時報任職的丈夫蓋科夫斯基(Richard Gaikowski)一度被警方列入嫌疑人名單，但隨後因證據不足被撤銷控罪。

多年來有關「黃道十二宮殺手」的故事層出不窮，其中包括一個組織去年宣稱，他們破解了「黃道十二宮殺手」1969年給舊金山紀事報的信中一個340個字節的暗號。

由前記者和執法人員組成、專門調查懸案的「破案人」(The Case Breakers)組織今年10月表示，他們確認「黃道十二宮殺手」是一名男子，已在2018年死亡；但執法當局認為不實，FBI和舊金山市警局都表示，「黃道十二宮殺手」仍是懸案、尚未結案。

FBI 加州 舊金山

上一則

布碌崙大西洋地鐵站 2人分別遭推落鐵軌

下一則

Omicron來勢洶洶確診飆高 多部百老匯音樂劇喊卡

延伸閱讀

龍捲風重襲 肯州1張家庭照 吹到130哩外印州

龍捲風重襲 肯州1張家庭照 吹到130哩外印州
紐約州府多家電視台 連收「中國黃道十二宮殺手」信函

紐約州府多家電視台 連收「中國黃道十二宮殺手」信函
接收1800阿富汗難民 州府撥200萬助安置

接收1800阿富汗難民 州府撥200萬助安置
紐約市新增3例Omicron確診 全國已有12州現蹤

紐約市新增3例Omicron確診 全國已有12州現蹤
紐約病例連兩天破萬 醫院告急危機再現

紐約病例連兩天破萬 醫院告急危機再現

熱門新聞

陳乃霓日前與家人到夏威夷渡假，不幸發生游泳意外，於12日在檀香山(Honolulu)驟逝。(陳乃霓舞蹈團提供)

移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝

2021-12-13 16:45
華人購房通過中間人兌換本票被跳票，總損失超50萬元，無奈求助華人社團。(記者張晨/攝影)

經中間人兌換本票 華人被跳票逾50萬元

2021-12-14 10:16
亞當斯強硬警告「黑人的命也是命」領袖，不能在紐約製造混亂。（美聯社）

亞當斯強硬警告「黑人的命也是命」領袖 不能在紐約製造混亂

2021-12-12 10:10
莫虎(右)因周立波(左)涉名譽誹謗提告，法官駁回周立波方要求撤案的動議。(本報檔案照)

莫虎告誹謗 周立波撤案動議被駁回

2021-12-10 15:53
萬秋明被大陪審團以二級謀殺與仇恨犯罪類別的一級嚴重性虐與竄改證據等六罪起訴。(本報檔案照)

涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身

2021-12-10 16:56
霍楚再頒口罩強制令，室內公共場所全員須配戴，違者罰款遭起訴。(取自州長辦公室)

紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效

2021-12-10 14:03

超人氣

更多 >
幫忙幹活留宿兒媳家 他爬進親家母被窩 連3晚強姦

幫忙幹活留宿兒媳家 他爬進親家母被窩 連3晚強姦
獲提名出任駐貝里斯大使 關穎珊：感到自豪

獲提名出任駐貝里斯大使 關穎珊：感到自豪
她在珠峰被強姦? 警無法立案 網酸「誰叫妳不跑」

她在珠峰被強姦? 警無法立案 網酸「誰叫妳不跑」
王力宏4段情都是天后 李靚蕾背景強大地位難保

王力宏4段情都是天后 李靚蕾背景強大地位難保
騰訊30歲遊戲開發「大神」毛星雲 墜樓亡

騰訊30歲遊戲開發「大神」毛星雲 墜樓亡