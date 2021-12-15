我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中經濟超美延到2033 台灣人2028比日本人有錢

康乃爾近千學生確診 感染Omicron比率高 封鎖校園

紐約華男新州涉毒駕 連撞2民宅 被捕時神智不清舉止怪

記者牟蘭／紐約報導
華裔男子王振日前因涉嫌毒駕，駕駛一輛轎車闖入新州布瑞克鎮兩棟民宅。(谷歌地圖截圖)
華裔男子王振日前因涉嫌毒駕，駕駛一輛轎車闖入新州布瑞克鎮兩棟民宅。(谷歌地圖截圖)

紐約市華裔男子王振(Zhen Wang，姓名皆音譯)日前涉嫌毒駕，開一輛轎車闖入新州布瑞克鎮(Brick Township)兩棟民宅，撞壞了屋主的欄杆、泳池以及一輛私家車；警方隨後在王振的車中搜出四盎司的K他命(Ketamine)與吸毒用具，後以涉嫌毒駕與非法持有管制藥品等罪名將其移送法辦。

布瑞克鎮警官菲內利(Victoria Finelli)日前表示，29歲的王振於7日凌晨1時20分，因在Beacon與Round大道附近因涉嫌危險駕駛，被警方拘捕；他說，王振行駛到相關路段後，突然左轉偏離道路，撞上了附近一棟民宅的柵欄，徑直開進沒有蓄水的泳池以及一輛停放在院內的轎車。

菲內利說，受到多次撞擊後，王振開車又撞上隔壁的另一棟民宅的柵欄；他表示，王振被捕時，「看起來神智不清，且舉止怪異」(Appeared to be delirious and acting erraticall)，警員從他的車內搜出四盎司的K他命以及吸毒用具。

法院消息顯示，王振日前以一項非法持有管制藥品，一項涉嫌使用管制藥品，一項企圖傳播管制藥品以及在毒品的影響下危險駕駛以及無法提供汽車的註冊信息等罪名在過堂時被檢方提告，已獲准交保候審。

紐約市 汽車 毒品

上一則

超智慧聖誕禮物聖山佛國五天閉關禪修班

下一則

為少數族裔女性提高薪資 民代籲通過家護公平薪酬法

延伸閱讀

法拉盛亞裔逃犯佛州被捕 釋放4小時又偷4元再入獄

法拉盛亞裔逃犯佛州被捕 釋放4小時又偷4元再入獄
新州男成功抗癌 連7年辦燈光秀

新州男成功抗癌 連7年辦燈光秀
星光大道開槍濫射歌迷 人群驚逃 35歲男子被捕

星光大道開槍濫射歌迷 人群驚逃 35歲男子被捕
詐48萬疫情紓困金 新州男被判刑、罰款

詐48萬疫情紓困金 新州男被判刑、罰款
16個月前才調漲 新州兩大收費公路 元旦漲價3%

16個月前才調漲 新州兩大收費公路 元旦漲價3%

熱門新聞

陳乃霓日前與家人到夏威夷渡假，不幸發生游泳意外，於12日在檀香山(Honolulu)驟逝。(陳乃霓舞蹈團提供)

移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝

2021-12-13 16:45
華人購房通過中間人兌換本票被跳票，總損失超50萬元，無奈求助華人社團。(記者張晨/攝影)

經中間人兌換本票 華人被跳票逾50萬元

2021-12-14 10:16
亞當斯強硬警告「黑人的命也是命」領袖，不能在紐約製造混亂。（美聯社）

亞當斯強硬警告「黑人的命也是命」領袖 不能在紐約製造混亂

2021-12-12 10:10
莫虎(右)因周立波(左)涉名譽誹謗提告，法官駁回周立波方要求撤案的動議。(本報檔案照)

莫虎告誹謗 周立波撤案動議被駁回

2021-12-10 15:53
萬秋明被大陪審團以二級謀殺與仇恨犯罪類別的一級嚴重性虐與竄改證據等六罪起訴。(本報檔案照)

涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身

2021-12-10 16:56
霍楚再頒口罩強制令，室內公共場所全員須配戴，違者罰款遭起訴。(取自州長辦公室)

紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效

2021-12-10 14:03

超人氣

更多 >
搭飛機時手機掉椅下撿不到 為什麼要立刻通知空服員？

搭飛機時手機掉椅下撿不到 為什麼要立刻通知空服員？
經中間人兌換本票 華人被跳票逾50萬元

經中間人兌換本票 華人被跳票逾50萬元
婆媳問題？周刊爆王力宏結束8年婚 已辦妥離婚手續

婆媳問題？周刊爆王力宏結束8年婚 已辦妥離婚手續

康乃爾近千學生確診 感染Omicron比率高 緊急封鎖校園

康乃爾近千學生確診 感染Omicron比率高 緊急封鎖校園
媽媽傳3幼女照片報平安 15分鐘後 9歲姊姊被龍捲風吹走遇難

媽媽傳3幼女照片報平安 15分鐘後 9歲姊姊被龍捲風吹走遇難