紐約華男新州涉毒駕 連撞2民宅 被捕時神智不清舉止怪

華裔男子王振日前因涉嫌毒駕,駕駛一輛轎車闖入新州布瑞克鎮兩棟民宅。(谷歌地圖截圖)

紐約市 華裔男子王振(Zhen Wang,姓名皆音譯)日前涉嫌毒駕,開一輛轎車闖入新州布瑞克鎮(Brick Township)兩棟民宅,撞壞了屋主的欄杆、泳池以及一輛私家車;警方隨後在王振的車中搜出四盎司的K他命(Ketamine)與吸毒用具,後以涉嫌毒駕與非法持有管制藥品等罪名將其移送法辦。

布瑞克鎮警官菲內利(Victoria Finelli)日前表示,29歲的王振於7日凌晨1時20分,因在Beacon與Round大道附近因涉嫌危險駕駛,被警方拘捕;他說,王振行駛到相關路段後,突然左轉偏離道路,撞上了附近一棟民宅的柵欄,徑直開進沒有蓄水的泳池以及一輛停放在院內的轎車。

菲內利說,受到多次撞擊後,王振開車又撞上隔壁的另一棟民宅的柵欄;他表示,王振被捕時,「看起來神智不清,且舉止怪異」(Appeared to be delirious and acting erraticall),警員從他的車內搜出四盎司的K他命以及吸毒用具。

法院消息顯示,王振日前以一項非法持有管制藥品,一項涉嫌使用管制藥品,一項企圖傳播管制藥品以及在毒品 的影響下危險駕駛以及無法提供汽車 的註冊信息等罪名在過堂時被檢方提告,已獲准交保候審。