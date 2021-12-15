紐約華男新州涉毒駕 連撞2民宅 被捕時神智不清舉止怪
紐約市華裔男子王振(Zhen Wang，姓名皆音譯)日前涉嫌毒駕，開一輛轎車闖入新州布瑞克鎮(Brick Township)兩棟民宅，撞壞了屋主的欄杆、泳池以及一輛私家車；警方隨後在王振的車中搜出四盎司的K他命(Ketamine)與吸毒用具，後以涉嫌毒駕與非法持有管制藥品等罪名將其移送法辦。
布瑞克鎮警官菲內利(Victoria Finelli)日前表示，29歲的王振於7日凌晨1時20分，因在Beacon與Round大道附近因涉嫌危險駕駛，被警方拘捕；他說，王振行駛到相關路段後，突然左轉偏離道路，撞上了附近一棟民宅的柵欄，徑直開進沒有蓄水的泳池以及一輛停放在院內的轎車。
菲內利說，受到多次撞擊後，王振開車又撞上隔壁的另一棟民宅的柵欄；他表示，王振被捕時，「看起來神智不清，且舉止怪異」(Appeared to be delirious and acting erraticall)，警員從他的車內搜出四盎司的K他命以及吸毒用具。
法院消息顯示，王振日前以一項非法持有管制藥品，一項涉嫌使用管制藥品，一項企圖傳播管制藥品以及在毒品的影響下危險駕駛以及無法提供汽車的註冊信息等罪名在過堂時被檢方提告，已獲准交保候審。
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