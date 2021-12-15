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中經濟超美延到2033 台灣人2028比日本人有錢

睡車上遭劫匪開門搶劫 布碌崙華男被毆搶錢

記者顏潔恩／紐約報導
警方正通緝該名涉嫌暴力搶劫的男子。(市警提供)
警方正通緝該名涉嫌暴力搶劫的男子。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)日落公園華社日前發生一起暴力搶劫案，一名華男清晨時分在車上睡覺時，被一名陌生男子撬開車門毆打，接著搶走其身上的貴重財物；轄管當地的市警72分局14日發布消息，呼籲知情民眾提供線索。

警方表示，案件發生於11月21日早上7時12分許，32歲的華男當時將車停靠在61街712號的住家前，自己則躺在後座睡覺；沒料到一名陌生男子趁四下無人，撬開了他的車門，毫無預警的華男被對方攻擊。

據警方提供的錄像顯示，受害者被劫匪從車內拽出來，右手全程被嫌犯拉著無法動彈，跌倒在地後又被魯莽地拉起來撞到車後頭；受害者的臉部遭到對方重拳毆打，嫌犯迅速地將他身上的錢包搶走，內有300元現金。

趁著受害者受傷時，劫匪跳上Citi Bike共享單車逃逸，警方和救護車隨後相繼抵達現場，但受害者僅在現場簡單包紮、拒絕到醫院就醫。

根據警方通緝圖片，嫌犯是一名身材高大的男子，身穿綠色外套、黑色長褲，戴著黑色帽子、留有鬍鬚；警方呼籲民眾若看到形跡可疑者或與照片中體貌特徵相似者，立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

華男 日落公園 布碌崙

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