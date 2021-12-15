走不出喪夫痛 曼哈頓七旬空巢華婦 疑抑鬱跳樓亡

孔廈七旬空巢華裔耆老跳樓亡，死前抑鬱嚴重。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠 孔子大廈14日發生一起自殺案件，一名七旬華裔 空巢老婦從24樓縱身躍下，落在包厘街(Bowery)容閎小學飯廳天台，當日早上被清潔人員發現，但等救援人員趕到，已傷重不治；知情者透露，該名華裔女死者喪偶後一直嚴重抑鬱，鄰居及社區多方幫助無果，未想卻自殺身亡。

警方表示，案發當日上午10時左右，一名清潔工通過孔廈的窗戶看到了包厘街33號天台上「彷彿躺著一個人」，於是便叫人報警，警方及救援人員趕到後開始確定死者身分，但同時也在現場宣布墜樓者已無生命跡象。

警方稱，隨後立即前往死者家中探訪，但發現房門緊閉，並從內反鎖；破門而入後，發現家中窗戶大開，樓下正是其墜樓身亡的天台，初步認定該案並非其餘外力而是自殺。

案發後死者遺體被送往紐約長老會下城醫院(NewYork-Presbyterian/Lower Manhattan Hospital)太平間，等待通知親屬。

據知情者透露，該華裔女死者年愈70歲，是孔廈的老住戶，且獨自一人生活；三年前其丈夫過世後就一直精神不振，並常常和鄰居講述自己「對生活已經失去了興趣和信心」；而社區也沒有放棄對她的幫助，經常鼓勵她參加活動並充當志工，希望她從低迷的情緒中盡快走出，但不想還是未能打消她輕生的念頭。

案發當天的孔廈如往常一樣平靜，住戶們買菜、晨練，進進出出，並未察覺有自殺案發生；有約十名制服警員在現場調查，但未見警戒線與警燈警鈴。

警方表示，死者在上午10時被人發現，具體跳樓時間尚未確定；若民眾發現身邊親友有心理方面障礙或疾病，甚至有輕生傾向，請立即撥打全國自殺預防熱線 (National Suicide Prevention Lifeline)(800)273-8255，聽障人士請撥打(800)799-4889，或使用危機短訊專線(The Crisis Text Line)，發送信息至741741，尋求心理干預和諮詢。