非裔男布朗士地鐵站曝反華裔言論 受害者遭掌摑

布朗士一地鐵站 日前發生一起疑似仇恨攻擊案件，一名58歲的華裔 受害者遭一非洲裔男子在站台上無故攻擊，並被辱罵反華裔言論；市警仇恨犯罪 小組(NYPD’s Hate Crimes Task Force)雖已介入調查，但市警目前仍將此案定義為攻擊，而非仇恨犯罪。

警方表示，該案發生在1日早6時19分，在位於174街2號及5號線南向行駛的列車站台上，一華裔女子被一名非洲裔男子從後接近，並辱罵反華裔言論，受害者躲避，但反遭嫌犯掌摑；隨後嫌犯逃離現場，受害者在現場拒絕醫療救治。

在警方13日公布的案發地監控錄像中顯示，當時天色還未大亮，受害者在站台等車，此時一男子快步從後方走近，而因受害者戴著外套帽子，嫌犯並不能從遠處看清其亞裔面貌。

走到跟前後嫌犯略作遲疑，並將臉湊近說了些什麼，隨後受害者躲避，反遭嫌犯一巴掌打在臉上；警方趕到後受害者在現場拒絕醫療救治。

現市警仇恨犯罪小組已介入調查，但市警仍將此案定義為疑似仇恨犯罪，現仍列為攻擊案類目。

警方現呼籲民眾若看到和圖或視頻中體貌特徵相似者，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。