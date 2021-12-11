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華醫涉砍傷女員工 被訴企圖謀殺…罪成可囚25年

記者牟蘭／紐約報導
法拉盛安心兒科/青少年科診所醫生安健強日前被大陪審團以二級企圖謀殺罪名起訴。（本報檔案照）
法拉盛安心兒科/青少年科診所醫生安健強日前被大陪審團以二級企圖謀殺罪名起訴。（本報檔案照）

法拉盛安心兒科/青少年科診所醫生安健強，數月前涉嫌砍傷一名女員工，日前被大陪審團以二級企圖謀殺與二級攻擊的罪名等起訴；他上庭時拒不認罪，交付2萬元的保釋金候審，下次上庭時間為明年2月28日，若罪成面臨最高25年監禁。

根據警方消息，報住在長島納蘇郡的58歲安健強涉嫌於今年6月21日在診所的辦公室內砍傷一名女性員工，日前被大陪審團以二級企圖謀殺、二級攻擊以及四級非法持有武器的罪名起訴，他9日上庭時拒不認罪，法官佐爾(John Zoll)將下次上庭時間定於明年2月28日，若罪成恐面臨最高達25年的監禁。

法庭文件顯示，案發當日下午4時左右，安健強在其一名已有身孕的女員工準備從法拉盛診所下班時，突然擋住她的去路，拒絕她離開診所；被告先向受害人怒吼，隨後向對方揮刀，砍傷其脖子與身上多個部位。

通過檢方獲取的監控錄像，受害者一度爬到走廊，試圖躲避安健強的攻擊，但被告一直舉刀砍向對方；期間辦公室的其他員工與受害者的丈夫曾試圖阻止，直到警方趕來，才控制了被告。

檢方表示，受害人送往醫院治療後，發現她的脖子、手臂與手掌上有大量的傷痕，經搶救，保住自己與孩子的性命；受害人委託代表律師西格特(Paul Siegert)向被告提出民事訴訟，日前向媒體爆光此案，指出被告涉案後，依舊照常營業，擔心對社區安全造成威脅。

西格特表示，根據受害人和員工評價，安健強是個精神極度敏感的人，疫情期間，因工作忙碌，暴露他多疑本性，時常要求員工檢查垃圾箱；他說，案發當天，受害人表示她要先行離開，需與家人諮詢律師。

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)對此案表示，醫生的誓言是「不帶來任何傷害」，但被告卻多次涉嫌攻擊懷孕員工，數次試圖砍傷對方，應受到法律的制裁。

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