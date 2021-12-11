華男涉性虐女友致死 被訴二級謀殺…罪成可關終身

萬秋明被大陪審團以二級謀殺等六罪起訴，拒不認罪。(本報檔案照)

52歲的華裔 男子萬秋明(Qiuming Wan，音譯)因涉性虐致29歲女友周嬌美死亡，日前大陪審團以二級謀殺與仇恨罪，一級嚴重性虐與篡改證據等六罪起訴；皇后區 檢方10日表示，被告涉嫌殘忍奪走一名年輕女子的生命，若罪成，恐面臨25年至終身監禁。

根據警方消息，失去知覺的周嬌美於上月1日晚11時30分左右，被發現躺在緬街一棟公寓樓的大廳內，後因下體失血過多，被醫生宣布不治身亡；警方立即逮捕了涉案嫌犯、死者的男友萬秋明，以二級謀殺與仇恨犯罪 類別的一級嚴重性虐控罪移送法辦。

萬秋明11月3日晚過堂，因案情嚴重，法官不准保釋；他於本月3日被大陪審團以兩項二級謀殺、一項仇恨犯罪類別的一級嚴重性虐與篡改證據等六罪起訴，9日上庭時拒不認罪，下次上庭時間定為明年1月25日，若罪成，面臨25年到終身監禁。

對此皇后區檢察官凱茲表示，被告被控性虐殺死了周嬌美，受害人的屍體就在居民樓的樓梯內發現，她指責被告一系列殘忍的罪行，以及之後對受害人的傷情的輕視，導致了對方的死亡，應對自己的罪行承擔後果。

萬秋明被捕後，一度否認與周嬌美的死亡有關，他謊稱不知道屋內血漬的來源，但警方趕到時，看到他的內褲、短褲、短袖、球鞋與襪子上都沾有血跡；根據法醫的初步檢查，研判這起案件為謀殺，死因是由於受害者的陰道與肛門多次被強行以鈍物侵入，致使器官撕裂，導致大出血，因失血過多而身亡。

周嬌美居住在皇后區白石鎮，生前在康州一家美甲店工作，已婚，嫌犯據信是她的男友；一名知情人士指出，周嬌美的丈夫知道死者與萬秋明相識，但不清楚兩人的具體關係。