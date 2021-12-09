華男涉殺情敵 被控一級謀殺

淡崇凌因涉嫌殺害前女友的現女友被檢方以一級謀殺罪名提告。(賓州蒙哥馬利郡檢察官辦公室提供)

50歲的費城華裔 男子淡崇凌(Chong Ling Dan，姓名皆音譯)涉嫌夥同兩名友人殺害前女友的現女友派柯(Ebony Pack)，日前被當地警方逮捕，以一級和三級謀殺的罪名移送法辦，法官拒絕他交保候審，下次上庭時間為15日。

根據警方消息，30歲的派柯於2020年11月28日晚10時左右，駕駛一輛日產轎車前往女友家中時，被一輛深色凱迪拉克尾隨至華盛頓堡(Fort Washington)出口附近；派柯等待紅燈期間，遭到凱迪拉克車上的乘客開槍射殺，她因傷勢過重，送醫後被宣布不治身亡。

警方經調查，發現派柯現女友的前任淡充凌與其友人涉嫌這起謀殺案；警探先通過監控錄像拍下涉案車牌，鎖定本案首位嫌犯、52歲的車主萬斯(Ricky Vance)，後通過涉案車輛使用偽造的汽車 註冊商標，鎖定購買商標的另兩名嫌犯馬爾凱(Terrance Marche)與淡崇凌。

法院消息顯示，淡崇凌的前女友與派柯發展成戀人關係，之後淡崇凌曾多次向對方索要暫存其手中的1萬9000元現金；前女友歸還了1萬元，告知對方另外9000元已被花完。

根據警方紀錄，淡崇凌的前女友曾多次報警，聲稱被告曾騷擾她與派柯，並向法院申請保護令；她曾向探員表示，對方多次以「我要修理她」或「我要給她教訓」等言語威脅她與女友，直到派柯被殺害。

檢控書中顯示，萬斯、馬爾凱與淡崇凌在派柯死前曾多次密切接觸，在派柯死後25分鐘，萬斯與馬爾凱頻繁通話；警方於今年4月22日逮捕了萬斯，以一級謀殺、共謀謀殺與非法持械等罪移送法辦。

萬斯被捕後，馬爾凱與其未婚妻從費城國際機場飛往洪都拉斯，與淡崇凌會面，三人定期會面至5月中旬；警方蒐集相關證據後，日前以涉嫌一級謀殺等罪名逮捕了淡崇凌，至截稿前，馬爾凱仍然在逃。