點燃福斯集團門外聖誕樹 日裔遊民被捕

在警察、消防員趕到現場之前，一名大樓保安將塔瑪納哈制服。(讀者提供)

精神失常的日裔遊民塔瑪納哈(Craig Tamanaha)，8日凌晨點燃了位於曼哈頓六大道福斯新聞集團外的聖誕樹後被捕，這座大樓也包括了「華爾街 日報」以及「紐約郵報」的辦公室；他目前面臨一系列指控，包括縱火 與刑事惡作劇等。

福斯早間新聞欄目「FOX and Friends」主持人吉爾米德(Brian Kilmeade)在當日的節目中表示，他拿著「一些紙」，可能是報紙，「進入樹中」，然後「在幾秒鐘內把整棵樹都點著了。」

隨後在警察 、消防員和縱火調查小組趕到現場之前，一名大樓保安「將他撲倒在地，並制服。」

警方表示，他涉嫌使用打火機和助燃劑造成約50萬元的財產損失，大火還造成附近三棵掛著節日彩燈的樹木被燒毀。

從現場畫面看到，濃煙從聖誕樹中滾滾而出，大火燒焦了聖誕樹的大部分，最後只剩下底層的支撐骨架及頂部的一顆裝飾紅星。

據悉，塔瑪納哈報住布碌崙(布魯克林)，經常在中城地區遊蕩；警方目前還在調查他是否也曾試圖點燃紐約市節日地標洛克菲勒中心(Rockefeller Center)的聖誕樹。

警方表示，其在今年3月因非法持有管製藥物而被捕，6月又因涉嫌襲擊一名警察被捕；8日上午，塔瑪納哈被押往市警中央拘票所(NYPD Manhattan Central Booking)，他弓著背，戴著口罩，穿著海軍藍運動衫。

知情人士稱，他的動機尚不明確，但很有可能患有精神疾病。

市警總局局長希爾(Dermot Shea)說，「我們知道這個人，他有一系列低級別的逮捕和毒品犯罪紀錄，他今年早些時候被開了一些傳票，但卻沒有再回到過法庭；不幸的是，這是我們經常看到的情況。」

執法部門將這歸咎於市長白思豪(Bill De Blasio)的失職，稱其「欺詐與浪費開支」的行為已經持續了八年，成千上萬無家可歸、情緒混亂的人在街上游盪，但市府卻任其自生自滅。

福斯宣布會重新安裝布置聖誕樹，不會停止慶祝節日。