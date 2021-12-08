我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界大戰一觸即發？美俄「烏克蘭戰雲」危機熱線

芝華埠71歲華翁當街遭開10多槍致命 槍手疑隨機殺人

華埠流竄犯案 2惡匪專暴力搶劫華裔耆老 1落網

記者張晨／紐約報導
專挑華、亞裔下手，二人團夥一人被捕。(五分局提供)
專挑華、亞裔下手，二人團夥一人被捕。(五分局提供)

近日兩名非洲裔劫匪在布朗士一政府樓內搶劫華裔外賣郎的監控畫面引起熱議，畫面中兩人用磚頭將人砍倒後實施暴力搶劫，甚至將受害者褲子撕破；曼哈頓華埠轄區市警五分局也注意到了二人在下城的作案軌跡，其下手對象均為年事已高的華裔耆老，其中一人於6日被捕。

警方表示，布朗士森林政府樓(NYCHA's Forest Houses)的這起搶劫案件發生在2日下午2時10分左右，一名53歲的華裔外賣郎將單車推進一棟住在的大廳時被二人從後攻擊，一人持磚頭猛擊其後腦將其打倒，另一人則迅速上前拳打腳踢。

監控畫面顯示，二人搶劫時的手法十分暴力，甚至將受害者的褲子扯破，二人搶得了錢包與手機後逃離現場。

而就是這起發生在布朗士的案件引起了五分局的注意，警方表示，在11月27日下午，二嫌在科西街(Forsyth St.)交格蘭街(Grand St.)將一名65歲的華裔受害者打倒在地，搶走了其隨身錢包後逃逸。

五分局表示，此前這二人就經常在華埠轄區徘徊，探員及巡警多次在街上遇到，但均因證據不足無法抓捕；而6日一早，公共治安小組在街上認出了其中一人，在42分局作案視頻引發熱議後，警員於當日將其拘捕。

警方稱，此二人還在華埠已經下東城七分局轄區作案多起，被捕的嫌犯為遊民，沒有固定居所，所以全城流竄犯案，且目前受害者均為華、亞裔。

涉嫌毆打及搶劫華裔外賣郎的另一名嫌犯依舊在逃，呼籲民眾留意。(市警提供)
涉嫌毆打及搶劫華裔外賣郎的另一名嫌犯依舊在逃，呼籲民眾留意。(市警提供)

另一名嫌犯目前在逃，警方呼籲民眾若看到和圖或視頻中體貌特徵相似者，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

華裔 華埠 布朗士

上一則

休班華警法拉盛KTV打斷2華男鼻梁 被控輕罪

下一則

亞平會正式聲明：遊民局將建過渡性公寓

延伸閱讀

4座城區監獄承建合同 年底簽明年初開工

4座城區監獄承建合同 年底簽明年初開工
影／2非裔暴力搶劫 外賣郎、華裔老人受害

影／2非裔暴力搶劫 外賣郎、華裔老人受害
穿梭200迷你地標 紐約植物園假日火車秀 今年有新亮點

穿梭200迷你地標 紐約植物園假日火車秀 今年有新亮點
紐約市教育總監波特月底離任 班克斯料接棒

紐約市教育總監波特月底離任 班克斯料接棒
紐約市教育總監波特 月底離職

紐約市教育總監波特 月底離職

熱門新聞

30歲哥大博士生吉利在晨邊公園內被捅死。(取自臉書)

哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累

2021-12-03 13:42
管前州長葛謨下台後，10月領取第一張4219.11元養老金支票。(歐新社)

葛謨開始領養老金 每月4219元

2021-11-30 11:32
109分局門前擠滿前來報案的法拉盛居民，都是因為失業金賬戶遭不法分子盜刷或直接提取現金。（記者張心／攝影）

每次483元…華人失業金連遭盜刷 109分局報案排長龍

2021-12-02 02:30
紐約市長白思豪。（市長辦公室提供）

全美首個公共吸毒所 紐約市開張

2021-11-30 13:07
紐約州長霍楚(Kathy Hochul)2日表示，全美第二位確診感染Omicron變種病毒的明尼蘇達州居民，曾來過紐約市參加2021年紐約國際動漫展(Anime NYC 2021)，霍楚呼籲民眾盡快檢測。美聯社

全美第二例Omicron確診者 曾參加紐約動漫展 霍楚籲快檢測

2021-12-02 12:22
身穿紅衣的男子出現在聯合國總部前，以霰彈槍抵著下巴。路透

霰彈槍抵下巴疑要自殺 男子現身紐約聯合國總部 遭警制伏

2021-12-02 14:13

超人氣

更多 >
現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢

現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢
美國社會福利 愈窮愈享「白吃的午餐」

美國社會福利 愈窮愈享「白吃的午餐」
科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕

科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕
Omicron變種病毒走向 李秉穎：一個症狀可以看出感冒化

Omicron變種病毒走向 李秉穎：一個症狀可以看出感冒化
拜登與普亭談烏克蘭前途 8000公里外的台灣要格外小心

拜登與普亭談烏克蘭前途 8000公里外的台灣要格外小心