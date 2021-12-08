華埠流竄犯案 2惡匪專暴力搶劫華裔耆老 1落網

專挑華、亞裔下手，二人團夥一人被捕。(五分局提供)

近日兩名非洲裔劫匪在布朗士 一政府樓內搶劫華裔 外賣郎的監控畫面引起熱議，畫面中兩人用磚頭將人砍倒後實施暴力搶劫，甚至將受害者褲子撕破；曼哈頓華埠 轄區市警五分局也注意到了二人在下城的作案軌跡，其下手對象均為年事已高的華裔耆老，其中一人於6日被捕。

警方表示，布朗士森林政府樓(NYCHA's Forest Houses)的這起搶劫案件發生在2日下午2時10分左右，一名53歲的華裔外賣郎將單車推進一棟住在的大廳時被二人從後攻擊，一人持磚頭猛擊其後腦將其打倒，另一人則迅速上前拳打腳踢。

監控畫面顯示，二人搶劫時的手法十分暴力，甚至將受害者的褲子扯破，二人搶得了錢包與手機後逃離現場。

而就是這起發生在布朗士的案件引起了五分局的注意，警方表示，在11月27日下午，二嫌在科西街(Forsyth St.)交格蘭街(Grand St.)將一名65歲的華裔受害者打倒在地，搶走了其隨身錢包後逃逸。

五分局表示，此前這二人就經常在華埠轄區徘徊，探員及巡警多次在街上遇到，但均因證據不足無法抓捕；而6日一早，公共治安小組在街上認出了其中一人，在42分局作案視頻引發熱議後，警員於當日將其拘捕。

警方稱，此二人還在華埠已經下東城七分局轄區作案多起，被捕的嫌犯為遊民，沒有固定居所，所以全城流竄犯案，且目前受害者均為華、亞裔。

涉嫌毆打及搶劫華裔外賣郎的另一名嫌犯依舊在逃，呼籲民眾留意。(市警提供)

另一名嫌犯目前在逃，警方呼籲民眾若看到和圖或視頻中體貌特徵相似者，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。