華埠流竄犯案 2惡匪專暴力搶劫華裔耆老 1落網
近日兩名非洲裔劫匪在布朗士一政府樓內搶劫華裔外賣郎的監控畫面引起熱議，畫面中兩人用磚頭將人砍倒後實施暴力搶劫，甚至將受害者褲子撕破；曼哈頓華埠轄區市警五分局也注意到了二人在下城的作案軌跡，其下手對象均為年事已高的華裔耆老，其中一人於6日被捕。
警方表示，布朗士森林政府樓(NYCHA's Forest Houses)的這起搶劫案件發生在2日下午2時10分左右，一名53歲的華裔外賣郎將單車推進一棟住在的大廳時被二人從後攻擊，一人持磚頭猛擊其後腦將其打倒，另一人則迅速上前拳打腳踢。
監控畫面顯示，二人搶劫時的手法十分暴力，甚至將受害者的褲子扯破，二人搶得了錢包與手機後逃離現場。
而就是這起發生在布朗士的案件引起了五分局的注意，警方表示，在11月27日下午，二嫌在科西街(Forsyth St.)交格蘭街(Grand St.)將一名65歲的華裔受害者打倒在地，搶走了其隨身錢包後逃逸。
五分局表示，此前這二人就經常在華埠轄區徘徊，探員及巡警多次在街上遇到，但均因證據不足無法抓捕；而6日一早，公共治安小組在街上認出了其中一人，在42分局作案視頻引發熱議後，警員於當日將其拘捕。
警方稱，此二人還在華埠已經下東城七分局轄區作案多起，被捕的嫌犯為遊民，沒有固定居所，所以全城流竄犯案，且目前受害者均為華、亞裔。
另一名嫌犯目前在逃，警方呼籲民眾若看到和圖或視頻中體貌特徵相似者，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。
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