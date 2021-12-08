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芝華埠71歲華翁當街遭開10多槍致命 槍手疑隨機殺人

休班華警法拉盛KTV打斷2華男鼻梁 被控輕罪

記者牟蘭／紐約報導
黃雷曼日前在法拉盛一家KTV內，因與他人發生爭執，涉嫌打斷了兩名華男的鼻梁，他被控兩項攻擊輕罪。(記者張心／攝影)
黃雷曼日前在法拉盛一家KTV內，因與他人發生爭執，涉嫌打斷了兩名華男的鼻梁，他被控兩項攻擊輕罪。(記者張心／攝影)

服務於市警94分局的華裔警員黃雷曼(Raymond Wong，姓名皆音譯)，不久前於休班日在法拉盛一家KTV內，因與他人發生爭執，連開三槍，涉嫌打斷了兩名華男的鼻梁，他被控兩項攻擊輕罪；兩名受傷華男的律師在庭上指控黃雷蒙，批評他不配再當警察，應被控企圖謀殺。

根據警方消息，11月8日凌晨5時左右，位於法拉盛王子街(Prince St.)輝皇娛樂KTV，發生一起攻擊案；45歲的黃雷蒙疑因為一名女服務員出頭，向兩名華裔男子大打出手；市警109分局的警員向他開出一張出庭傳票後釋放，並於近期過堂。

法院消息顯示，黃雷蒙2日在律師的陪同下過堂，法官哈特曼(Hartman, D)向受害人開出保護令，宣布他被檢方以兩項三級攻擊的輕罪與兩項騷擾的違規控告，允許他在擔保下被釋放，下次開庭時間為明年3月1日。

根據起訴書，黃雷蒙在案發當天突然闖進林忠祥(Zhong Xiang Lin)與許壽力(Shouli Xu)的KTV包廂，先後毆打了林忠祥與許壽力臉部數拳，導致兩人的鼻梁被打斷，不斷流血，後被送往醫院治療，情況穩定；不過，起訴書中並未提及黃雷蒙曾在包廂內連開三槍，也沒有相關指控。

37歲的林忠祥與38歲的許壽力在案發當日也被開出傳票，於11月28日過堂，被檢方以一項輕罪攻擊的指控提告；兩人在庭上通過代表律師表示，他們因受到黃雷蒙的攻擊，只是為了自衛，才出手還擊。

代表律師稱，「如果黃的槍法再準一點，我的客戶就沒命了，他不配再當警察」；雖然警方曾表示涉案的女服務員恐涉及賣春，但辯方律師堅稱她是一名服務員，事件的起因只是為了索要更多的小費。

對於兩名當事人被控罪，辯方律師控訴黃雷蒙毆打了兩名當事人的臉，隨後對著牆壁連開兩槍，對著天花板開出一槍，「黃雷蒙才是唯一該被提告的人，他應該被控企圖謀殺」。

警察 法拉盛 華裔

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