連搶皇后區4家銀行 警公布嫌犯照片

嫌犯最後一次被目擊時的穿著，警籲民眾提供線索。（警方提供）

一名男性搶匪不久前涉嫌搶劫皇后區 四家銀行，且作案手法一致，均為向銀行工作人員謊稱取錢(Pass a note demanding cash)，在對方拿出現金後立刻搶奪逃跑；警方公布嫌犯圖片，呼籲民眾提供線索。

嫌犯搶劫花旗銀行的監控錄像。（警方提供）

警方表示，11月17日，搶匪出現在位於皇后區阿斯托利亞(Astoria)Ditmars大道28-20號的Alma銀行，在出納員取出337元現金後逃跑；11月20日下午12時55分，該男子進入108街51-13號的Queens County Savings Bank，在出納員給出800元現金後逃出；11月26日下午4時24分，該嫌犯來位於秋園(Kew Garden)的大都會 大道(Metropolitan Avenue)78-09號，在此處的花旗銀行試圖取款，但被出納員拒絕；當日上午10時40分，搶匪出現於羅斯福大道(Roosevelt Avenue)83-20號的Santander Bank，在出納員給出約2121元現金後，迅速逃出銀行，開著一輛2000年產豐田(Toyota)Corolla轎車離開。

嫌犯搶劫後駕駛的灰色Toyota Corolla汽車。（警方提供）

警方表示，嫌犯皮膚為淺色，藍色眼睛，身高6呎1吋，體重150磅；最後一次被目擊時，身穿綠色夾克，灰色褲子，黑色球鞋和白色帽子。

歹徒10天內連環搶皇后區4銀行，警籲協捉搶匪。（警方提供）

警方呼籲民眾看到與照片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。