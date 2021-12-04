橙郡監獄被控虐待歧視無證客

橙郡監獄被控虐待歧視無證移民，紐約大學移民維權辦公室已投訴。（美聯社）

紐約上州橙郡(Orange)監獄 的移民 拘留中心存在虐待和歧視在押移民的問題，紐約大學法學院的移民維權辦公室已向國土安全部和管轄監獄的橙郡警長辦公室提出投訴。

橙郡監獄收押的移民中，包括位於新州 的移民拘留中心關閉後，轉移過來的紐約市無證移民。投訴指出，被關押的一個有認知障礙的墨西哥移民，自今年2月被移民與海關執法局(ICE)逮捕以來，曾四次試圖自殺。

律師表示，儘管這個姓名縮寫為L.G.C的移民多次試圖自殺並被記錄為精神疾病，但拘留中心卻沒有提供必要的治療，而是將其單獨監禁、給他服用不當的藥量，以及使用「再看到你偷渡，就砸爛你的頭」和「你在美國被關是自找的，所以不給你水喝」等言語相威脅。

橙郡警方表示將對指控進行調查，並稱每個監室都有可飲用的自來水，「不給水喝」的指控完全是謊言。

在人道組織多年來不斷報告，認為新州的三座監獄存在虐待被關押移民的問題後，監獄最近終止了與ICE的收押移民合約，新州在維權組織的壓力下還通過州法，禁止建新的移民拘留中心。

收押無證移民是保證他們可出席遣返聽證，但維權組織希望，新州的拘留中心關閉後，可將移民釋放。ICE表示，關在新州的移民中15%已經獲釋，其餘132人被轉移到其他監獄，其中許多人在水牛城和橙郡的監獄。

L.G.C過去22年住在紐約州新堡市(Newburgh)，因非刑事違法而被關，今年2月獲釋後被ICE逮捕羈押。他因在墨西哥目睹了見證謀殺的親友遭到暴力而出現精神幻覺，因此不適宜被監禁。

律師表示，L.G.C的遭遇說明移民拘留中心存在系統性的問題，其他在押移民也反映說，獄卒對L.G.C有種族歧視和虐待行為，一名移民表示他曾親眼見過。

移民維權組織希望國安部對橙郡監獄進行調查，並呼籲聯邦法官下令釋放L.G.C。