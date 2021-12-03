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日裔女遭仇恨攻擊 非裔嫌犯被捕控仇恨犯罪

記者張晨／紐約報導
班內特從1993年起被逮捕過38次，最近一次出獄是在2018年。(市警提供)
班內特從1993年起被逮捕過38次，最近一次出獄是在2018年。(市警提供)

日前在曼哈頓上西城哥倫比亞大學附近地鐵站內，發生一起仇恨亞裔犯罪案件，一名54歲的日裔婦女遭人用單車把手撞擊，還以反亞裔言論辱罵；市警仇恨犯罪小組(NYPD's Hate Crimes Task Force)2日晚將嫌犯逮捕，此人前科累累，20年間被捕38次，並三次入獄服刑。

警方表示，這名日裔婦人11月27日傍晚約6時30分，在晨邊高地(Morningside Heights)哥大附近的西116街與百老匯交口1號線地鐵站內的北向月台等車，遭到一名男子從後方用單車把手撞擊。

該名婦人詢問對方為何要撞她，卻遭到男子用反亞裔言語辱罵，並朝著月台往南方向離開現場，而婦人則因身體不適，自行前往醫院治療。

警方2日晚根據知情人舉報將46歲的班內特(Raymond Bennett)逮捕，刑事訴狀稱，當受害者質問班內特為什麼要傷害她時，班內特回答，「我就是要這麼做，你這亞裔X子。」(I got you good, you Asian f------ b----)

這次襲擊導致受害者下背部「劇烈疼痛。」訴訟書中寫道，3日曼哈頓刑事法院(Manhattan Criminal Court)的一名法官以仇恨犯罪二級攻擊的罪名給班內特開出了1萬5000元的保釋金。

而此案前，班內特於11月20日，以同樣手段在百老匯大街和交西96街用一輛CitiBike攻擊了一名37歲的女子被逮捕並被控重罪，造成受害者的左肩扭傷，左臂有淤青和腫脹。

雖然檢察官要求將保釋金定為2萬元，但法官卻下令班內特可在監管下釋放(supervised release)。

就在此攻擊案發生之際，全城的仇恨犯罪幾乎增加了一倍，到目前為止，市警數據顯示了482起，相比去年同期的數字為246。

據警方稱，班內特從1993年起被逮捕過38次，他在1994年被控謀殺，不過目前還無法獲得進一步的細節；記錄顯示，其曾因搶劫、搶劫未遂和重大盜竊罪入獄三次，最近一次出獄是在2018年。

亞裔 地鐵站 仇恨犯罪

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