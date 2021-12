日裔女遭仇恨攻擊 非裔嫌犯被捕控仇恨犯罪

班內特從1993年起被逮捕過38次,最近一次出獄是在2018年。(市警提供)

日前在曼哈頓上西城哥倫比亞大學附近地鐵站 內,發生一起仇恨亞裔 犯罪案件,一名54歲的日裔婦女遭人用單車把手撞擊,還以反亞裔言論辱罵;市警仇恨犯罪 小組(NYPD's Hate Crimes Task Force)2日晚將嫌犯逮捕,此人前科累累,20年間被捕38次,並三次入獄服刑。

警方表示,這名日裔婦人11月27日傍晚約6時30分,在晨邊高地(Morningside Heights)哥大附近的西116街與百老匯交口1號線地鐵站內的北向月台等車,遭到一名男子從後方用單車把手撞擊。

該名婦人詢問對方為何要撞她,卻遭到男子用反亞裔言語辱罵,並朝著月台往南方向離開現場,而婦人則因身體不適,自行前往醫院治療。

警方2日晚根據知情人舉報將46歲的班內特(Raymond Bennett)逮捕,刑事訴狀稱,當受害者質問班內特為什麼要傷害她時,班內特回答,「我就是要這麼做,你這亞裔X子。」(I got you good, you Asian f------ b----)

這次襲擊導致受害者下背部「劇烈疼痛。」訴訟書中寫道,3日曼哈頓刑事法院(Manhattan Criminal Court)的一名法官以仇恨犯罪二級攻擊的罪名給班內特開出了1萬5000元的保釋金。

而此案前,班內特於11月20日,以同樣手段在百老匯大街和交西96街用一輛CitiBike攻擊了一名37歲的女子被逮捕並被控重罪,造成受害者的左肩扭傷,左臂有淤青和腫脹。

雖然檢察官要求將保釋金定為2萬元,但法官卻下令班內特可在監管下釋放(supervised release)。

就在此攻擊案發生之際,全城的仇恨犯罪幾乎增加了一倍,到目前為止,市警數據顯示了482起,相比去年同期的數字為246。

據警方稱,班內特從1993年起被逮捕過38次,他在1994年被控謀殺,不過目前還無法獲得進一步的細節;記錄顯示,其曾因搶劫、搶劫未遂和重大盜竊罪入獄三次,最近一次出獄是在2018年。