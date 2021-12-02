冒牌警察持槍闖賭檔 多名華人被搶

冒充警察持槍搶劫福州賭檔，受害者抵抗調查，遭市警悉數「抄家」。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠日前發生一起持械搶劫案件，四名男子冒充警察 ，持槍衝進位於東百老匯62號地下室的一家華人 賭檔，當時在內的20多名華人中有多人被搶，現金及隨身物品損失達數千元；但當轄區市警五分局趕到現場了解情況時，受害者們竟與嫌犯一樣四散奔逃，被歹徒用槍托打傷的一名于姓華男 (據悉為賭檔負責人)，也拒絕提供監控和治療救助；無奈之下警方只好將賭桌、賭具以及全套監控悉數搬走，以待調查。

警方表示，案件發生在11月29日晚9時15分左右，一名正準備走進這間賭檔的女常客看到有四人「裝扮詭異的潛入」地下室，且手持三把「手槍狀物」，故隨即報警。

這四人在闖入賭檔後好將門緊閉，並用槍抵頭威脅在場者交出值錢財物，警方稱，當時現場約有20人左右，但無一人報警，包括在嫌犯得手逃逸後。

案件導致多人財物被搶，包括男女賭客的隨身背包以及5400元現金，警方表示，其中53歲的于姓華男遭劫匪以槍托擊打後腦，導致撕裂傷；據悉，于姓華男或是這家非法賭檔的負責人之一。

據五分局警員表示，到達現場後，賭檔內的一行幾十人均簇擁在門前的人行道處，而當警員開始紀錄每人的姓名及身分信息後，不少人則快步離開了現場。

警方表示，受害者之一的于姓男子竟也同嫌犯一樣「逃離」現場，拒絕與警方溝通；但經過調查，警方發現該賭檔另有一處地點，設在案發地對面的某同鄉會中，這才將其找到了解情況。

于姓男子隨後表示，只能確定他們中的一人為非洲裔，三把黑色手槍中兩把半自動，一把左輪，除此之外再不願透露更多。

儘管警員一再強調，不追究其賭檔是否合法，或是受害者移民身分，只想盡快確定嫌犯位置，但現場的華人受害者依舊三緘其口，更表示「忘記了」監控設備的密碼。

在此種情況下，警方只能好動用強制手段，搬走了所有賭桌賭具以及全套的監控設備調查；一辦案警員表示，如果當事人積極配合，便能很快確定嫌犯逃逸用車的車牌，但如今時間拖得越久就越難辦。

五分局表示，如今該案已移交市警假冒小組(The Police Impersonation Unit)調查，因該小組脫離分局巡警系統外，所以更多細節需等待進一步調查。

警方現呼籲民眾若知曉此案相關線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。