砸暈華婦 遊民被起訴一級攻擊

馬桂英被佩雷斯用石頭砸傷頭部後，導致顱內出血，至今尚未甦醒。(謝宜宏提供)

62歲華婦馬桂英日前被一名陌生男子用石頭砸傷頭部，雖已脫離生命危險，但造成左腦永久性損傷，恐長期陷入昏迷，即使甦醒，右肢也將偏癱，身體機能受損；嫌犯於1日上庭，經目擊證人與警探的指證，被大陪審團以一級攻擊等四罪起訴，若罪成，將面臨最高25年監禁。

33歲遊民佩雷斯(Elisaul Perez)於感恩節後的上午，與居住在皇后區 可樂娜38大道附近的馬桂英發生口角，後用一個大石頭，攻擊了對方的頭部；馬桂英被攻擊後，失去知覺，送醫搶救五小時才脫離生命危險，截止1日仍未甦醒。

佩雷斯於1日上午在皇后區刑事法院上庭，經一名目擊者的指控，以及警探的證詞與監控錄像的佐證，大陪審團上午在閉門會議中以大比分通過，宣布以一項一級攻擊他人致殘、一級蓄意攻擊、二級攻擊與四級非法持有武器的罪名起訴。

一名目擊者在庭上表示，他親眼看見被告佩雷斯與馬桂英在案發當天發生爭執，被告隨後從地上撿起一個大石頭，從馬桂英的背後攻擊了她，導致她陷入昏迷，頭上有鮮血流出；另一名警探也指出，佩雷斯被捕後，親口承認「我用石頭攻擊了她」。

法院消息顯示，佩雷斯此次被捕前曾有14次被捕紀錄，僅在過去一年內，他還有至少九起不同的案件尚在審理中，包括搶劫、攻擊與公然猥褻罪等；他曾在今年9月，涉嫌用一塊木頭從背後攻擊了另一名亞裔 女性，但僅以三級攻擊的輕罪指控，後交保候審。

馬桂英的丈夫高占新與友人謝宜宏1日守在法庭外，對於佩雷斯被大陪審團以一級攻擊等罪名起訴，高占新表示，他近期已停工，專心照顧妻子，希望被告受到法律的懲戒，「她(妻子)受傷後，我的天都要塌了」。

謝宜宏感謝國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸與和候任市議員黃敏儀等民代與族裔聯盟等愛心人士的支持，他表示，律師已為馬桂英申請U簽證，志工也幫她申請緊急白卡，醫院還請專家會診，日前為她檢測 腦部與肢體的敏感度，看到昏迷的傷者落淚，親友都激動不已。

不過，謝宜宏指出，馬桂英出現的身體反應，只是醫生對昏迷者例行檢查後的應激現象，並不意味著友人會立即甦醒；醫生也告知他們，馬桂英的左腦永久性損傷，會陷入長時間昏迷，即使日後甦醒，也會導致右肢偏癱，聽力與語言能力都將受損。

馬桂英被攻擊後，謝宜宏為她在GoFundMe創建籌款網頁，僅僅四天就超額達到了10萬元的籌款目標；對此，馬桂英的代表律師吳皓絹表示，由於受害人沒有社會安全號碼與合法身分，尚無法取出善款，但她已與平台溝通，希望解決馬桂英一家的困境，「大約需三個月」。