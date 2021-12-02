曼哈頓華埠五分局警民會 轄區11月罪案上升10.8%

華埠五分局轄區治安在11月整體上升，警方提醒民眾留意。(記者張晨／攝影)

曼哈頓華埠 轄區市警五分局1日在中華公所召開月度警民會議，就轄區近日犯罪情況與民眾交流；轄區治安在11月中整體上升10.8%，強姦、搶劫、重攻擊、入室盜竊以及捷運 、交通肇事案件均有增加；警佐葉家傑表示，節日季即將來臨，且入冬天黑較早，呼籲轄區民眾外出注意安全，且留意附近可疑人員。

影音來源：記者張晨

市警數據顯示，在過去28天內，華埠轄區內搶劫案共發生六起，比去年的五起同比增長20%；重攻擊案發生12起，比去年的十起增長20%；入室盜竊則發生了15起，比去年的八起上漲了87.5%。

葉家傑在分析數據時表示，增長最嚴重的入室盜竊案中，15起中只有一起為民宅，其餘均發生在蘇活區的小型精品店；嫌犯也基本為遊民，利用隨地撿起的鈍物擊碎玻璃櫥窗入內，且很少盜竊值錢衣履，而是將收銀機整個搬走，只圖其中現金。

在11月的所有82宗罪案中，有十起發生在捷運系統中，目前地鐵 的安全仍不容小覷，葉家傑表示，若選擇公共交通出行，需時刻警惕周圍，遠離站台邊緣站立，且儘量不坐在車門附近。

值得注意的是，11月最多的便屬交通肇事逃逸，葉家傑說，平時每月只有十幾起，但11月卻有26起之多，且近十起為機動車與行人的碰撞，雖未造成嚴重後果，但逃逸事實值得重視。

五分局此前數字均為零的強姦案，11月也發生了一起，葉家傑表示， 這起案件發生在羅斯福公園，雖然與華人無關，但公園治安卻再次給人們敲響警鐘，市府停止園內多年的基礎建設，導致公園衰敗，曾多次與公園局交涉但分毫資金未得，如今市政府將換屆，希望市府和社區民選官員都能爭取資金、改善公園現狀。