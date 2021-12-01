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葛謨性騷案：CNN「無限期停職」王牌主播的新聞室風暴

幫忙打探性騷案 葛謨主播弟 遭CNN無限期停職

丈夫聲聲喚 遭石砸昏華婦流淚了

記者張心／紐約報導
丈夫高戰新照顧依舊昏迷的馬桂英。（劉醇逸提供）
丈夫高戰新照顧依舊昏迷的馬桂英。（劉醇逸提供）

日前在皇后區遭歹徒用大石頭砸傷的61歲華婦馬桂英，在昏迷四天後於11月30日出現甦醒跡象，聽到丈夫呼喊後流下眼淚；經診斷馬桂英右腦受傷嚴重，未來左手、左腳和左臉恐難以恢復正常。

根據馬桂英房東謝宜宏在GoFundMe上發布的貼文表示，「30日醫師觀察老馬的狀況好一點，就把藥量(麻藥吧)降低，請老高(她先生)對著她說話。老高直喊著她的名字不停，結果(馬桂英)血壓從150/75一下飆到215/95，驚得護士叫他別再喊了，她聽得到你的聲音了，安靜握著她的手就行；然後沒兩三分鐘，血壓就降回到150/75左右。」

「接著老高就安靜地握著她的手、看著她；我則在旁邊聽著醫師說明她的病情。後來老高拉著我說，你看大姐右眼淌了眼淚，我看著它淌下來的。」

謝宜宏用相機記錄了馬桂英流下的眼淚，並用黑白處理了淚痕的反光，展示在GoFundMe上，向關心馬桂英病情的網友們報平安，「醫師說大姐右腦傷得嚴重，未來左手、左腳、左臉都很難再回復正常，而且身體的恢復會是非常長期的過程。」謝宜宏表示。

目前謝宜宏在GoFundMe上發起的募捐，至截稿前已經籌集到10萬6590元善款，超過了10萬元的預期目標，共計有2600多名捐贈者伸出援手；連續兩天在馬桂英就診的艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital)門前聲援的族裔聯盟，也通過Citizen、Instagram等社群媒體平台的網路直播，為馬桂英籌集到治療資金。

州參議員劉醇逸11月30日下午進入病房探望馬桂英，並透露「馬女士至今昏迷，她的丈夫高戰新(Zhanxin Gao，音譯)和好友謝宜宏承受著難以言說的悲痛；高戰新向社區、醫生和醫院表示感謝。」

謝宜宏用相機記錄了馬桂英流下的眼淚。（謝宜宏提供）
謝宜宏用相機記錄了馬桂英流下的眼淚。（謝宜宏提供）

GoFundMe 血壓 社群媒體

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