遇襲拾荒華男昏迷7月 安排臨終關懷

案發後七個月馬耀泮的體重已降至70磅，全身肌肉萎縮。(陳家齡提供)

今年4月中在曼哈頓 哈林區無端遭襲的61歲拾荒華男馬耀泮(Yao Pan Ma)目前仍處於昏迷狀態，因無法進食，體重已降至70磅；其家人11月30日透過社區人士陳家齡表示，基本已放棄治療，並已安排臨終關懷；而攻擊馬耀泮的49歲嫌犯波維爾(Jarrod Powell)，現被關押在雷克島(Rikers Island)監獄候審。

陳家齡表示，馬耀泮至今仍未甦醒，自4月23日襲擊案件發生以來，他的身體狀況在過去七個月中不斷惡化，主要是因為他不能自主進食，已經代家人為他安排了臨終關懷。

根據案發現場監控錄像，當晚8時20分左右，在位於哈林區三大道和東125街的東北角，馬耀泮無端遭波維爾從後方攻擊倒地後，頭部被其狠踹了至少六腳。

陳家齡稱，襲擊造成馬耀泮大腦受到嚴重損傷，儘管沒有出血，但這種傷害「是不可逆的」，醫生們也已經表示「無力回天」。

波維爾明年很可能在曼哈頓新任地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)的主持下受審，目前被控企圖謀殺和兩項仇恨犯罪攻擊重罪；「我希望他們不要試圖達成認罪協議，因為事實是波維爾已經在4月23日殺死了馬耀泮，我們要求公正的審判，他下次出庭時我們會去法院。」陳家齡說。

馬耀泮目前的體重只剩下73磅，除了不能進食外，其全身肌肉萎縮，甚至無法在人的幫助下伸直四肢；陳家齡表示，其妻子陳寶珍堅持隔天探望，即使已經知道其時日無多。

根據警方，波維爾從1988年開始，就有15次被逮捕紀錄，多為攻擊他人；在案發一小時後，他還戴著作案時穿的彩色棒球帽和黑色夾克，在附近一家熟食店與人若無其事地交談。

馬耀泮與陳寶珍2018年從廣東移民來美，原本在廣東擔任點心師傅，到紐約後在餐館洗碗，由於疫情 失去了工作，加上華埠 的住所失火，才搬到哈林區；為了支付每個月1000多元的房租而外出收集瓶罐賣錢補貼家用，不想卻在今年遭此橫禍。