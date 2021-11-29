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感恩節不平靜 皇后區、曼哈頓發現2男屍

記者張心／紐約報導
市警正在進一步調查長島快速路緬街出口發現的碎屍。（NBC視頻截圖）
市警正在進一步調查長島快速路緬街出口發現的碎屍。（NBC視頻截圖）

剛過去的感恩節周末並不太平，27日下午和28日上午，警方分別在皇后區法拉盛曼哈頓中城發現兩具男性屍體，兩起不相關的案件目前都在進一步調查中。

27日下午3時30分左右，市警接到報警電話，火速趕至長島快速路(Long Island Expressway)臨近法拉盛緬街的23號東向出口，並在那裡發現了一具不完整的屍體；經調查是來自一名不明身分的男屍，消防局應急醫療服務隊伍(Emergency Medical Services，簡稱EMS)現場宣告其死亡。

市警正在進一步調查長島快速路緬街出口發現的碎屍。（NBC視頻截圖）
市警正在進一步調查長島快速路緬街出口發現的碎屍。（NBC視頻截圖）

警方表示，現場並無血跡，且碎屍在案發地已存在一段時間了，警方懷疑是交通事故導致，受害者應該是被一輛高速行駛的汽車撞倒。目前市警車禍調查部門(NYPD Vehicle Collision Unit)正在調查，截至周日上午，尚未逮捕任何人，也並不清楚究竟是誰先發現的遺骸，以及他們是如何找到的。

市警正在進一步調查長島快速路緬街出口發現的碎屍。（NBC視頻截圖）
市警正在進一步調查長島快速路緬街出口發現的碎屍。（NBC視頻截圖）

另一起案件發生在曼哈頓哈德遜河(Hudson River)沿岸，警方於28日上午10時45分，發現一具被衝到河邊公園所在的西34街76號碼頭的屍體；經鑒定，死者為一名67歲的男子，目前警方正在等待其家人對遇難者身分的確認，法醫部門也在確定該男子的死因。

警方正在對兩起事件進行更進一步的調查，並呼籲知情者撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

法拉盛 曼哈頓 長島

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