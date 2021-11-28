不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手

攻擊者的體貌特徵。(取自臉書)

曼哈頓華埠 老字號宏安26日晚發生一起攻擊案件，一華裔男顧客因前面一人買走了最後一盒糖糕而躲在店外伺機大打出手；店主伍啟芳(Paul Eng)27日將監控視頻分享到社交媒體表示，此人「完全精神錯亂了」，宏安也在案發後協助報警，警方正在尋找此人了解情況。

案件發生在黑色星期五 當天下午5時26分，伍啟芳表示，當時該男子因受害者買了最後一盒糖糕而感到非常不悅，隨後在店內發生了一次短暫而奇怪的交流，不過根本不像是爭吵之類的。

只因最後一盒糖糕被買走惱羞成怒，華裔男子在宏安外大打出手。(取自臉書)

但這名男子走到外面並未離開，而是等著受害者和朋友出來，店外監控視頻顯示，受害者剛剛走出店外，男子便從暗處衝出開始對他們拳腳相向。

對此伍啟芳說，「我都不知道該說什麼了，那人完全精神錯亂了。」

轄區市警五分局在案件發生後趕到，並為受害者做了報告，但當時攻擊者已經逃離了現場。

伍啟芳表示，自己不知道這件事會發展成什麼樣子，但他說「如果你看到這個人或認識這個人，就報警，因為他正在因襲擊被通緝。」

伍啟芳並沒有將整個案發視頻都發到網上，因為那是「無端的暴力」；「你知道這傢伙是個威脅，他需要被逮捕。」