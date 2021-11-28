1年內被捕14次 皇后區石砸華婦致昏迷嫌犯 前科累累

馬桂英因被佩雷斯擊中頭部，導致顱內出血，她經五小時的手術，仍然處於昏迷中。(謝宜宏提供)

62歲華女馬桂英26日上午被一名陌生男子用石頭砸傷頭部，因顱內嚴重出血，性命危急，醫生經五個小時搶救，27日暫脫離生命危險，但仍昏迷；警方表示，涉案的嫌犯被捕前已有14次犯罪紀錄，包括搶劫、攻擊與公然猥褻罪等。

影音來源：謝先生提供

根據警方消息，26日上午8時左右，馬桂英在皇后區 可樂娜38大道附近，被33歲的佩雷斯(Elisaul Perez)用大石頭砸傷頭部；急救人員趕往現場後，立即將受害人送往艾姆赫斯特醫院急救。

沒有合法身分與醫保的馬桂英，因頭部受到重擊，顱內嚴重出血，醫生經五個小時的手術，導流了腦內積液，暫時脫離危險；但醫生表示，傷者的情況仍不樂觀，27日仍在昏迷中，需要數月才能恢復。

慘劇發生後，馬桂英的丈夫高戰新(Zhanxin Gao，音譯)與其友人謝先生，一直陪伴在她的身邊；高戰新在馬桂英的病床前，不斷呼喚她，盼望她早日甦醒，謝先生對馬桂英的傷情感到自責，他稱友人是為幫助自己清掃落葉，才遭遇橫禍，希望她盡快康復。

佩雷斯今年2月在R線地鐵的先鋒廣場站，涉嫌公然猥褻，被警方通緝發布照片。(市警提供)

根據警方消息，嫌犯佩雷斯自2020年至2021年期間，因搶劫、攻擊、公然猥褻以及非法持有違禁品等14次被捕，他在候審期間，屢次犯法。

法院消息顯示，截止27日，佩雷斯共有至少九起不同的案件尚在審理中，其中三起在皇后區刑事法院、四起在布碌崙(布魯克林)刑事法院，兩起在曼哈頓刑事法院；除26日的案件外，因其餘案件均為輕罪指控，他獲保候審。

佩雷斯最早於2020年12月8日因公然猥褻罪與騷擾被捕，同月20日他因非法持有管制藥品被捕，今年2月7日又因在R線列車地鐵站的先鋒廣場(Herald Square)涉公然猥褻罪被捕，今年3月9日與18日再度因公然猥褻被捕，今年5月16日因非法持有管制藥品與公然猥褻被捕，本月11日因三級刑事擅闖被捕。

佩雷斯因攻擊馬桂英致重傷於27日過堂，被控一級與二級攻擊以及非法持械罪，至截稿前，法院尚未公布他的保釋金金額與下次庭審時間；因此案恐涉及仇恨犯罪 ，市警仇恨犯罪工作組已介入調查。

國會眾議員孟昭文 與後任市議員黃敏儀得知此案後，譴責針對亞裔的攻擊罪案；孟昭文表示，她已聯繫受害人親友，為她與家人提供所需幫助，並呼籲聯邦政府全面落實反新冠仇恨犯罪法案，避免類似的悲劇再次發生。