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曼哈頓華埠地鐵站搶劫致緬甸婦摔死 嫌犯落網

記者張晨／紐約報導
Htwe直到7月末去世，都一直處於昏迷狀態。(家人提供)
Htwe直到7月末去世，都一直處於昏迷狀態。(家人提供)

曼哈頓華埠7月發生一起搶劫案，摔下樓梯的58歲的緬甸裔婦女Than Htwe不幸離世，隨後該案升級為謀殺；經過四個月的調查，布碌崙(布魯克林)的非洲裔嫌犯羅賓森(David Robinson)於26日在五分局轄區被捕，被控謀殺和兩項過失殺人罪，目前正等待曼哈頓刑事法庭出庭。

羅賓森被控謀殺和兩項過失殺人罪。(市警提供)
羅賓森被控謀殺和兩項過失殺人罪。(市警提供)

案發7月17日早9時40分左右，58歲的Than Htwe和兒子Kyaw Zaw Hein正從堅尼路地鐵出站，羅賓森突然從後方抓住了兒子的後背包，打算搶劫。

而兒子此時已失去平衡往後摔落，期間他下意識抓住了母親，卻不想二人同時跌落樓梯，Than Htwe頭部撞地血流如注；羅賓森見狀逃逸，並未劫得任何物品。

Htwe在案發後被緊急送往表維醫院(Bellevue Hospital)搶救，但直到7月末去世，都一直處於昏迷狀態；家人後表示，腦部手術後的Htwe身體每況愈下，不忍再讓她飽受治療的痛苦，所以最後決定放棄，並將她的器官捐贈給需要的人。

兒子Kyaw Zaw Hein也在懷念母親時寫道，「我只想告訴所有的人，請永遠珍惜和母親在一起的時光，告訴她我愛你或給她一個擁抱或一個吻，因為你永遠不知道接下來會發生什麼。」

2018年Htwe從緬甸搬到了紐約，雖然也是為了和其他家庭成員團聚，但主要是為了和她唯一的兒子。

「她是為我來的，她總那麼有耐心和寬容。」兒子表示，母親一直以來處事原則都是，即使別人不好，她也會善待他們。

Kyaw Zaw Hein在案發後試圖通過冥想來讓自己平靜下來，他說這是他母親教他的，「我媽媽總是教我冥想，現在我比以前做得更多。」

市警一女發言人表示，26日下午2時許在華埠將羅賓森逮捕，警方通過止罪熱線收到匿名舉報後，鎖定了他；他被逮捕時非常平靜，沒有發生意外。

警方稱，羅賓遜來自布碌崙貝弗-史岱文森(Bedford-Stuyvesant)，目前被控謀殺罪和兩項過失殺人罪；其曾在2003年一起傷人案件中被抓，目前尚不清楚具體細節。

華埠 緬甸 布碌崙

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