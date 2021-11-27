地鐵站猥褻搶劫亞裔女 嫌犯公布

非洲裔嫌犯體貌特徵。(市警提供)

影音來源：市警提供

曼哈頓中城先鋒廣場(Herald Square)地鐵站 近日凌晨發生一起搶劫攻擊案，一名23歲的亞裔 女子在站台候車時遭人毆打後被搶，並在掙扎中被歹徒觸摸私處；根據市警提供的現場監控顯示，受害者被嫌犯從後攻擊並拖拽至站台另一側，整個過程持續了將近一分鐘。

警方表示，案件發生22日凌晨4時30分左右，在位於34街先鋒廣場北向行駛的F線站台上，一名亞裔女子遭一非洲裔男子從後勒住脖子，隨後拖拽至五米遠的樓梯間後實施搶劫。

根據現場監控顯示，受害者先是被帶倒在地，隨後不停掙扎；警方表示，該男子在開始對其私處進行了猥褻，所以受害者反應強烈。

整個攻擊過程持續了將近一分鐘，視頻最後，嫌犯見受害亞女不停掙扎於是舉拳對其腹部毆打數次，隨後撿起散落在地上的受害者背包及物品逃離了現場。

受害者掙扎著爬起，雖然背包被搶走，但手機 落在不遠處；報警後，她被趕到現場的警員送往勒諾克斯山醫院(Lenox Hill Healthplex)接受治療，警方認定此案為隨機性的無故攻擊，嫌犯目前仍在逃。

該非洲裔嫌犯最後一次被看到時，身穿黑色運動服，腳踩白色運動鞋，光頭。

警方呼籲民眾若看到有和圖或視頻中體貌特徵相似者，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。