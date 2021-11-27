格利遭華警梁彼得誤殺 布碌崙路段留名

28歲的格利不幸死於梁彼得的子彈下。(本報檔案照)

2014年紐約市 華警梁彼得(Peter Liang)意外開槍射死非洲裔男子格利(Akai Gurley)，掀起爭議，引發非洲裔和華人社區的高度關注；日前布碌崙 (布魯克林)東紐約一條大道路段以格利的名字聯合命名，紀念曾經居住在附近的他，如今格利九歲的女兒出現在媒體面前時成為亮點，「儘管從未認識我父親，但他對我依然很重要。」

2014年11月20日，梁彼得在被稱作「粉色屋」的政府樓內巡邏時，被突然發出的聲響嚇到，意外開槍造成28歲的格利喪生；遭控謀殺罪的梁彼得被判有罪，但法官減刑為過失殺人，判處五年緩刑、800小時社區勞動服務，儘管華社認為他是制度下的代罪羔羊，但非洲裔社區不滿他獲得如此輕判。

在案發七年後，格利的名字日前被命名在林登大道(Lindenn Boulevard)上的一部分路段，被稱為「Akai Gurley Way」；格利的阿姨彼得森(Hertencia Petersen)表示，獲得街道命名對死者的家人來說是一個很小、且遲到的勝利，但看到多年後依然有人在支持他們，高興得不知所措。

當年負責該案的已故布碌崙地區檢察官湯森(Ken Thompson)，成功讓梁彼得面臨殺人罪名指控，但後來因沒能讓他服刑，被非裔 社區冠上「背叛者」的名；「就算他們都已入土，但格利的血仍然還在他(湯森)的手上」，彼得森表示，湯森在該案中所作出的決定一點都不榮耀，對非裔社區來說一直都很傷害。

父親去世時還是嬰兒的阿凱拉(Akaila)如今已長成九歲女童，儘管沒什麼印象，「但父親對我很重要，我一直在想著他」，父親的名字得以留在路口，「想要珍惜這個機會好好地懷念他」。

彼得森表示，在兩歲時喪父是很無奈的事，她幾乎不認識他、也未能跟他建立感情，只能從別人口中得知他是怎樣的人；但通過這個儀式，阿凱拉能更深入了解父親，以及周遭的人對他的評價，帶著父親的遺產活下去。