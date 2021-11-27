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佯稱以物換物 鴛鴦大盜劫華翁金項鍊

記者顏潔恩／紐約報導
涉嫌搶劫項鍊的男嫌。(市警提供)
涉嫌搶劫項鍊的男嫌。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)鄰近日落公園華社的9大道日前發生一起搶劫案，一對外族裔男女走到一棟住家門前，向一名老翁表示用珠寶換取其脖子上的金項鍊，遭到拒絕後，劫匪伸手搶過對方的項鍊就逃；轄管當地的市警66分局之後發布消息，呼籲民眾提供線索。

該案件發生於上月17日下午3時20分，在9大道交47街的一棟住家外，一男一女發現一名63歲的老翁在自家門前，兩人就爬上其住家的階梯；接著走近後，企圖用假的珠寶兌換老翁脖子上的項鍊，老翁一口拒絕後，男子毫不猶豫伸手搶過項鍊、並用力將他推倒在地，隨即與女子雙雙逃回到一輛淺色SUV轎車離開。

警方表示，所幸受害者無大礙，損失的項鍊總值1500元左右；根據警方公布的圖片，兩名劫匪擁有淺色皮膚、30多歲、黑髮，其中男嫌身材壯碩，犯案時身穿白色上衣、淺藍色短褲，女嫌則中等身材、身穿黑色裙子。

警方呼籲民眾若看到形跡可疑者或與照片中體貌特徵相似者，立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

一對男女涉嫌在9大道搶劫一名63歲老翁。(市警提供)
一對男女涉嫌在9大道搶劫一名63歲老翁。(市警提供)

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