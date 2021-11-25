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6分鐘報警電話曝光 新州殺2子華母 頭纏膠帶企圖自殺

記者牟蘭／紐約報導
新州警方公布了目擊者六分鐘的報警電話，描述了周玉慧殺子後，在不清醒的狀態下試圖自殺的場景；圖為周玉慧。(莫賽郡檢方提供)
新州警方公布了目擊者六分鐘的報警電話，描述了周玉慧殺子後，在不清醒的狀態下試圖自殺的場景；圖為周玉慧。(莫賽郡檢方提供)

新澤西州36歲華裔母親周玉慧(Yu-Hwei Chou，音譯)，涉嫌殺害七歲的女兒與十個月的幼子，被檢方以兩項一級謀殺等罪名起訴，法官不准保釋；警方24日公布了目擊者六分鐘的報警電話，描述了周玉慧殺子後，在不清醒狀態下企圖自殺的場景。

新州媒體MyCentralJersey.com24日公布周玉慧案件目擊者的報警電話；錄音顯示一名報住在新州莫賽郡(Somerset)的男子於9日上午8時左右，致電警方稱，他在山景路(Mountain View Road)附近的樹林裡看到一輛拋錨汽車，但汽車並未著火或冒煙。

這名男子下車查看後發現，拋錨轎車的女駕駛將自己「綁在方向盤上，頭部也纏滿膠帶」，後座的兩個孩子頭部也纏滿膠帶，失去知覺，他要求警方盡快趕往現場，「我想她(周玉慧)要自殺，她已經殺了(兩個)孩子」。

電話錄音顯示，該男子帶著哭腔向警方表示，周玉慧要求他幫忙剪斷其手上的膠帶，但被他拒絕，「當我看到這些膠帶，就知道事情非常糟糕；我想她也意識到兩個孩子就要死了」。

警方趕往現場後，立即拘捕了涉嫌殺害兩名子女的女司機、台灣籍女子周玉慧，兩名年幼死者隨後被證實是周玉慧七歲的女兒薩曼莎(Samantha Ross)與十個月大兒子保羅(Paul Ross)；她在警方問話時承認，她謀畫這場謀殺約一周，案發當天先用膠帶封住兒女的口鼻，後用手掐死了兩個孩子。

莫賽郡檢察官羅伯遜(Michael H. Robertson)日前公布屍檢報告，稱兩名死者因遭他人阻斷呼吸，引致窒息而亡，裁定這起案件為謀殺案；法官托伯(Peter Tober)在日前的審前聽證會中裁定周玉慧不予保釋，下次上庭時間為12月20日。

為感謝薩曼莎與保羅保母卡布雷拉(Flor Cabrera)對兩人的關愛，以及懷念兩名死者，受害者的親友日前在GoFundMe創建籌款網頁，原計畫籌款5000元，隨後提高目標至9200元，至截稿前已超額達成目標。

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