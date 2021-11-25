仿電影「瞞天過海」做案 3華男假扮警察搶倉庫 恐囚25年

三名華裔男子涉嫌假扮警察搶劫倉庫；警方23日在法拉盛一處涉案地點進行搜查。(記者張心／攝影)

三名報住在皇后區 的華裔男子，涉嫌於今年7月搶劫長島蘇福克郡一間倉庫，期間三人假扮警察，挾持了四名員工，搶走了10餘萬元，警方日前拘捕三人，並在其住所內搜到了大麻與槍枝等贓物；大陪審團24日宣布，以一級搶劫等多項罪名起訴三名嫌犯，若罪成，最高可囚25年。

法院消息顯示，報住在大學點 的44歲曾克里斯(Christopher Tsang，姓名皆音譯)、法拉盛的40歲林喬(Joe Lin)以及橡園(Oakland Gardens)38歲王中偉(Chung Wei Wang)，涉嫌於今年7月18日打劫蘇福克郡西巴比倫(West Babylon)的一家倉庫；經過五個月的調查，警方於23日拘捕了三人。

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)表示，三名嫌犯仿照電影「瞞天過海」(Ocean's Eleven)的模式作案，在非法賭檔、電影院 的停車場以及其他場所見面，商討此次搶劫計畫長達兩周，後實施犯罪，「電影中的情節被扭轉，他們沒能逃脫法律的制裁，三人將面臨牢獄懲罰」。

根據檢控書，曾克里斯與王中偉曾於7月1日晚走訪法拉盛櫻桃大道交41路的多個非法賭檔，兩人隨後在附近停車場內會談，三人翌日又相約在附近會面；三名嫌犯還曾於7月7日晚11時，相約在大學點的電影院一家停車場內，期間曾克里斯曾展示一張疑似地圖的圖卷，向其餘兩人指出方向。

調查顯示，曾克里斯與林喬曾於7月8日前往長島的倉庫，走訪附近超市與街道踩點，9日再次前往大學點的電影院停車場內，查看在涉案地點偷拍的照片。

檢控書中稱，三嫌在作案前的7月11日，曾在在皇后區長島市(LIC)30街附近預演搶劫經過，他們身穿暗色服裝、戴口罩與手套，遮擋涉案車輛的車牌，實施犯罪；根據監控錄像，三人於18日上午7時左右，身穿警服、戴口罩，手持武器強行進入西巴比倫的一家倉庫。

三嫌先用索帶捆住兩名倉管員工的手腳，隨後控制另兩名送貨員，得手後，從倉庫中搬走了100多箱財物，隨後將這些貨品裝上卡車與廂型車，駛離現場；警方23日向法院申請搜查令，搜查了三名嫌犯位於大學點124街、法拉盛163街與橡園232街的住宅。

根據檢控書，警方在曾克里斯的住宅內沒收了一個仿真手槍及損壞的槍枝與8500元的現金，隨後在林喬的住所內沒收了達100磅的大與近5萬元的現金，並在王中偉家中搜出了一把0.22口徑的手槍、八個電擊槍、索帶、假警服、帽子以及12萬元的現金等贓物及作案工具。

三名嫌犯於24日在皇后區刑事法院過堂，法官雅文斯基(Michael Yavinsky)表示，三人因涉嫌四項一級與二級搶劫與十項二級盜竊等罪，被大陪審團起訴，下次上庭時間為明年1月10日；若三人罪成，將面臨最高達25年的監禁。