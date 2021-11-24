女駕駛疑路怒撞死華裔外賣郎 紐約皇后區檢方：證據不足不予提告

37歲的外賣郎林星龍4月29日取餐外送時，被一輛北向皇后區阿斯托利亞35街的賓士車撞倒，因傷重不治身亡。(取自Gofundme網頁)

37歲的華裔外賣郎林星龍(Xinglong Lin，音譯)於今年4月，被一名女性駕駛賓士車捲入輪下，後因傷勢過重不治身亡，市警曾指出，這名肇事司機疑因路怒加速，釀成意外；根據皇后區 檢方公布最新調查結果，尚無任何證據顯示，肇事司機涉嫌任何違法行為，宣布不予提告該司機，結束此案的調查。

根據警方消息，市警114分局於4月29日下午7時46分左右接到報案，稱在阿斯托利亞(Astoria)35街交蒂特馬斯大道(Ditmars Blvd.)附近發生一起連環車禍，警員趕到現場後，發現捲入輪下的林星龍失去知覺，送醫不治身亡，另有一名32歲女子雙腿被撞傷，倒在路邊。

警方在初步調查中曾表示，因肇事司機不滿前車「雙閃」違停在路邊，因路怒(road rage)加速，撞上停泊的兩輛車，後又撞向林星龍與附近餐廳的戶外用餐區域；警方指出，案發時，這名女司機的車速非常高(high rate of speed)。

經過長達六個月的調查，助理檢察官桑德斯 (Daniel A. Saunders)在調查信中表示，肇事的60歲女駕駛，案發當天驅車前往教會的途中，在案發地附近被另一輛車追尾，導致車速過快後失控，撞上了兩輛停泊在路邊的車輛以及準備送餐的林星龍。

調查中稱，雖然肇事司機在案發後，積極配合調查，但其轎車因此次事故被嚴重損壞，影響了最終結果；調查顯示，尚不能解釋肇事車輛失控的具體原因，「可能由於賓士車本身存在機械故障，也可能是司機駕駛的錯誤」。

桑德斯補充，肇事司機在警方的調查中顯示，她沒有在駕車期間受到酒精或毒品的影響，且駕照未被吊銷，或有任何不良紀錄；調查結果稱，綜合上述調查，現有的證據無法證明，肇事司機違反任何刑法，宣布關閉這個案件。

皇后區檢察官辦公室發言人表示，檢察官凱茲(Melinda Katz)嚴打交通違規，自2020年1月起，向近1300名涉嫌違規的駕駛提告，檢控罪名包括誤殺、謀殺與酒駕等，「皇后區檢方竭力保障當地街道安全，追究所有違規者責任」，但在林星龍的案件上，當局並未發現司機涉嫌任何違法意圖或行為。

選區包括阿斯托利亞的州眾議員馬丹尼(Zohran Mamdani)在意外發生後，為死者林星龍在GoFundMe籌款，目標款項為2萬元，將用於死者的喪葬費用，至截稿前，已籌集逾10萬元；據悉，死者於14年前，為改變家中生計從中國來到美國打拚，他在半個月前才開始為蒂特馬斯大道一家餐廳送餐。